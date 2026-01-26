2026 ACC football schedule announced

The 2026 ACC football schedule has been officially announced. The season kicks off in Week Zero on Saturday, Aug. 29 with five teams in action.
The 2026 ACC football season will be the third for the league as a 17-team conference and first with a partial nine-game conference football schedule. 12 of the 17 members will play nine conference games this season, and that number will expand the following season.
Featured 2026 non-conference match-ups for each ACC school include Boston College at Notre Dame, UCLA at California, Clemson at LSU, Duke at Illinois, Florida State at Alabama, Georgia Tech at Georgia, Louisville vs. Ole Miss (in Nashville, TN), Miami at Notre Dame, NC State at Vanderbilt, Notre Dame at North Carolina, UCF at Pitt, SMU at Notre Dame, Stanford at Notre Dame, Notre Dame at Syracuse, Virginia vs. West Virginia (in Charlotte, NC), Virginia Tech at Maryland, and Wake Forest at Purdue.
The 2026 ACC Championship Game will be played on Saturday, Dec. 5 at Bank of America Stadium in Charlotte, N.C. The game will kickoff at noon ET on ABC.
2026 ACC Football Schedules
- 2026 Boston College Football Schedule
- 2026 California Football Schedule
- 2026 Clemson Football Schedule
- 2026 Duke Football Schedule
- 2026 Florida State Football Schedule
- 2026 Georgia Tech Football Schedule
- 2026 Louisville Football Schedule
- 2026 Miami Football Schedule
- 2026 North Carolina Football Schedule
- 2026 NC State Football Schedule
- 2026 Pitt Football Schedule
- 2026 SMU Football Schedule
- 2026 Stanford Football Schedule
- 2026 Syracuse Football Schedule
- 2026 Virginia Football Schedule
- 2026 Virginia Tech Football Schedule
- 2026 Wake Forest Football Schedule
2026 ACC Football Schedule
Saturday, Aug. 29
Hawaii at Stanford
North Carolina vs TCU (Ireland)
NC State vs Virginia (Brazil)
New Mexico State at Florida State
Thursday, Sept. 3
Akron at Wake Forest
Thursday, Sept. 3 OR Saturday, Sept. 5
Colorado at Georgia Tech
Friday, Sept. 4
Miami at Stanford
Saturday, Sept. 5
Boston College at Cincinnati
UCLA at California
Clemson at LSU
Tulane at Duke
Miami (OH) at Pitt
New Hampshire at Syracuse
VMI at Virginia Tech
Saturday, Sept. 5 OR Sunday, Sept. 6
Nashville, Tennessee
Louisville vs Ole Miss
Monday, Sept. 7
SMU at Florida State
Thursday, Sept. 10
Florida A&M at Miami
Friday, Sept. 11
Rutgers at Boston College
Villanova at Louisville
Saturday, Sept. 12
California at Syracuse*
Duke at Illinois
Tennessee at Georgia Tech
UCF at Pitt
Wake Forest at Purdue
Georgia Southern at Clemson
Old Dominion at Virginia Tech
East Tennessee State at North Carolina
Richmond at NC State
UC Davis at SMU
Norfolk State at Virginia
Thursday, Sept. 17
Syracuse at Pitt*
Friday, Sept. 18
Miami at Wake Forest*
Saturday, Sept. 19
Duke’s Mayo Classic – Charlotte, North Carolina
West Virginia vs Virginia
North Carolina at Clemson*
Stanford at Duke*
Florida State at Alabama
SMU at Louisville*
NC State at Vanderbilt
Virginia Tech at Maryland
Maine at Boston College
Wagner at California
Mercer at Georgia Tech
Friday, Sept. 25
Clemson at California*
Saturday, Sept. 26
Virginia Tech at Boston College*
Georgia Tech at Stanford*
Wake Forest at Louisville*
Central Michigan at Miami
Appalachian State at NC State
Missouri State at SMU
Delaware at Virginia
William & Mary at Duke
Central Arkansas at Florida State
Bucknell at Pitt
Friday, Oct. 2
Pitt at Virginia Tech*
Saturday, Oct. 3
Boston College at SMU*
Miami at Clemson*
Virginia at Florida State*
Louisville at NC State*
Stanford at Wake Forest*
Notre Dame at North Carolina
California at UNLV
Syracuse at UConn
Friday, Oct. 9
Florida State at Louisville*
Saturday, Oct. 10
Virginia Tech at California*
Duke at Georgia Tech*
North Carolina at Pitt*
Wake Forest at NC State*
Syracuse at Virginia*
Stanford at Notre Dame
Saturday, Oct. 17
Pitt at Boston College*
Wake Forest at California*
North Carolina at Duke*
Florida State at Miami*
Georgia Tech at Virginia Tech*
Louisville at Syracuse*
Virginia at SMU*
Charleston Southern at Clemson
Elon at Stanford
Friday, Oct. 23 OR Saturday, Oct. 24
California at SMU*
Duke at Virginia*
NC State at Stanford*
Saturday, Oct. 24
Boston College at Georgia Tech*
Virginia Tech at Clemson*
Pitt at Miami*
Syracuse at North Carolina*
Friday, Oct. 30 OR Saturday, Oct. 31
California at NC State*
SMU at Syracuse*
Saturday, Oct. 31
Boston College at Duke*
Clemson at Florida State*
Georgia Tech at Pitt*
Stanford at Louisville*
Miami at North Carolina*
Virginia at Wake Forest*
Friday, Nov. 6 OR Saturday, Nov. 7
Clemson at Syracuse*
Duke at NC State*
Louisville at Georgia Tech*
Virginia Tech at SMU*
Saturday, Nov. 7
Florida State at Boston College*
Miami at Notre Dame
North Carolina at UConn
Merrimack at Wake Forest
Friday, Nov. 13
Florida State at Pitt*
Saturday, Nov. 14
California at Virginia*
Georgia Tech at Clemson*
Duke at Miami*
Louisville at North Carolina*
Syracuse at NC State*
Wake Forest at SMU*
Stanford at Virginia Tech*
Boston College at Notre Dame
Friday, Nov. 20
Virginia Tech at Miami*
Saturday, Nov. 21
Syracuse at Boston College*
Stanford at California*
Clemson at Duke*
NC State at Florida State*
Wake Forest at Georgia Tech*
Pitt at Louisville*
North Carolina at Virginia*
SMU at Notre Dame
Friday, Nov. 27
Florida at Florida State
Saturday, Nov. 28
Boston College at Miami*
Pitt at California*
Duke at Wake Forest*
NC State at North Carolina*
SMU at Stanford*
Virginia at Virginia Tech*
South Carolina at Clemson
Georgia Tech at Georgia
Louisville at Kentucky
Notre Dame at Syracuse
Saturday, Dec. 5
2026 ACC Football Championship Game
Charlotte, NC
* ACC contest