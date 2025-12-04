search

SEC football schedule 2026: Release set for Thursday, December 11

By Kevin Kelley - December 4, 2025
The SEC football schedule for the 2026 season will be released next week, according to an announcement from ESPN and the SEC.

The complete 2026 SEC football schedule will be unveiled on Thursday, Dec. 11 at 8:00pm ET / 7:00pm CT on a special two-hour schedule release show on the SEC Network. Dari Nowkhah will host the reveal and will be joined in studio by college football analysts Gene Chizik, Cole Cubelic, and Roman Harper.

SEC teams will begin playing a nine-game conference schedule in 2026 with three non-conference opponents. One of those three non-conference opponents is still required to be from the ACC, Big Ten, Big 12 or Notre Dame, as it has been since the 2016 season.

The SEC will place the top two teams in the overall standings into the SEC Championship Game, which is set for Saturday, Dec. 5, 2026 and will be televised by ABC.

Below are the opponents for each SEC team in 2026 and links to their schedules as they stand to date:

2026 SEC Football Opponents

Alabama Crimson Tide
HOME: Auburn, Georgia, South Carolina, Texas A&M
AWAY: Kentucky, LSU, Mississippi State, Tennessee, Vanderbilt

Arkansas Razorbacks
HOME: Georgia, LSU, Missouri, South Carolina, Tennessee
AWAY: Auburn, Texas, Texas A&M, Vanderbilt

Auburn Tigers
HOME: Arkansas, Florida, LSU, Vanderbilt
AWAY: Alabama, Georgia, Mississippi State, Ole Miss, Tennessee

Florida Gators
HOME: Oklahoma, Ole Miss, South Carolina, Vanderbilt
AWAY: Auburn, Georgia (in Atlanta), Missouri, South Carolina, Texas

Georgia Bulldogs
HOME: Auburn, Florida (in Atlanta), Missouri, Oklahoma, Vanderbilt
AWAY: Alabama, Arkansas, Ole Miss, South Carolina

Kentucky Wildcats
HOME: Alabama, Florida, LSU, Vanderbilt
AWAY: Missouri, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas A&M

LSU Tigers
HOME: Alabama, Mississippi State, Texas, Texas A&M
AWAY: Arkansas, Auburn, Kentucky, Ole Miss, Tennessee

Mississippi State Bulldogs
HOME: Alabama, Auburn, Missouri, Oklahoma, Vanderbilt
AWAY: LSU, Ole Miss, South Carolina, Texas

Missouri Tigers
HOME: Florida, Kentucky, Oklahoma, Texas, Texas A&M
AWAY: Arkansas, Georgia, Mississippi State, Ole Miss

Oklahoma Sooners
HOME: Kentucky, Ole Miss, South Carolina, Texas (in Dallas), Texas A&M
AWAY: Florida, Georgia, Mississippi State, Missouri

Ole Miss Rebels
HOME: Auburn, Georgia, LSU, Mississippi State, Missouri
AWAY: Kentucky, Oklahoma, Texas, Vanderbilt

South Carolina Gamecocks
HOME: Georgia, Kentucky, Mississippi State, Tennessee, Texas A&M
AWAY: Alabama, Arkansas, Florida, Oklahoma

Tennessee Volunteers
HOME: Alabama, Auburn, Kentucky, LSU, Texas
AWAY: Arkansas, South Carolina, Texas A&M, Vanderbilt

Texas Longhorns
HOME: Arkansas, Florida, Mississippi State, Ole Miss
AWAY: LSU, Missouri, Oklahoma (in Dallas), Tennessee, Texas A&M

Texas A&M Aggies
HOME: Arkansas, Kentucky, Tennessee, Texas
AWAY: Alabama, LSU, Missouri, Oklahoma, South Carolina

Vanderbilt Commodores
HOME: Alabama, Arkansas, Ole Miss, Tennessee
AWAY: Auburn, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi State

