search

SEC football opponents set for 2026 through 2029 seasons

By Kevin Kelley - September 23, 2025
SEC football opponents set for 2026 season

Photo: Ray Carlin-Imagn Images

The SEC football opponents for the 2026 through 2029 seasons have been announced. The 2026 season will mark the first for the league with a nine-game conference schedule format.

Beginning in 2026, SEC teams in 2026 will play a nine-game conference schedule with three non-conference opponents. One of those three non-conference opponents is required to be a power opponent from the ACC, Big Ten, Big 12 or Notre Dame, as it has been since 2016.

Each SEC team has been assigned three permanent opponents, or rivals, that they will play each season. The remaining six opponents will rotate each season so that each SEC school plays every other team in the league in a four-year span.

Below are the permanent opponents that have been set for each SEC member:

Alabama
Auburn, Tennessee, Mississippi State

Arkansas
Missouri, Texas, LSU

Auburn
Georgia, Alabama, Vanderbilt

Florida
Georgia, South Carolina, Kentucky

Georgia
Auburn, Florida, South Carolina

Kentucky
South Carolina, Tennessee, Florida

LSU
Arkansas, Ole Miss, Texas A&M

Mississippi State
Ole Miss, Alabama, Vanderbilt

Missouri
Arkansas, Texas A&M, Oklahoma

Oklahoma
Texas, Ole Miss, Missouri

Ole Miss
Mississippi State, LSU, Oklahoma

South Carolina
Georgia, Kentucky, Florida

Tennessee
Alabama, Vanderbilt, Kentucky

Texas
Texas A&M, Arkansas, Oklahoma

Texas A&M
Texas, LSU, Missouri

Vanderbilt
Tennessee, Mississippi State, Auburn

Below is the complete list of SEC football opponents for the 2026 through 2029 seasons:

Future SEC Football Opponents

Alabama Crimson Tide

2026 Home: Auburn, Georgia, South Carolina, Texas A&M
2026 Away: Kentucky, LSU, Mississippi State, Tennessee, Vanderbilt

2027 Home: Florida, Mississippi State, Missouri, Tennessee, Texas
2027 Away: Arkansas, Auburn, Ole Miss, Oklahoma

2028 Home: Auburn, Kentucky, LSU, Vanderbilt
2028 Away: Georgia, Mississippi State, South Carolina, Tennessee, Texas A&M

2029 Home: Arkansas, Ole Miss, Mississippi State, Oklahoma, Tennessee
2029 Away: Auburn, Florida, Missouri, Texas

Arkansas Razorbacks

2026 Home: Georgia, LSU, Missouri, South Carolina, Tennessee
2026 Away: Auburn, Texas, Texas A&M, Vanderbilt

2027 Home: Alabama, Kentucky, Ole Miss, Texas
2027 Away: Florida, LSU, Mississippi State, Missouri, Oklahoma

2028 Home: Auburn, LSU, Missouri, Texas A&M, Vanderbilt
2028 Away: Georgia, South Carolina, Tennessee, Texas

2029 Home: Florida, Mississippi State, Oklahoma, Texas
2029 Away: Alabama, Kentucky, LSU, Missouri, Ole Miss

Auburn Tigers

2026 Home: Arkansas, Florida, LSU, Vanderbilt
2026 Away: Alabama, Georgia, Mississippi State, Ole Miss, Tennessee

2027 Home: Alabama, Georgia, Oklahoma, South Carolina, Texas A&M
2027 Away: Kentucky, Missouri, Texas, Vanderbilt

2028 Home: Mississippi State, Ole Miss, Tennessee, Vanderbilt
2028 Away: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, LSU

2029 Home: Alabama, Georgia, Kentucky, Missouri, Texas
2029 Away: Oklahoma, South Carolina, Texas A&M, Vanderbilt

Florida Gators

2026 Home: Oklahoma, Ole Miss, South Carolina, Vanderbilt
2026 Away: Auburn, Georgia (in Atlanta), Missouri, South Carolina, Texas

2027 Home: Arkansas, Georgia (in Tampa), Kentucky, LSU, Texas A&M
2027 Away: Alabama, Mississippi State, South Carolina, Tennessee

2028 Home: South Carolina, Auburn, Missouri, Texas
2028 Away: Georgia (in Jacksonville), Kentucky, Oklahoma, Ole Miss, Vanderbilt

2029 Home: Alabama, Georgia (in Jacksonville), Kentucky, Mississippi State, Tennessee
2029 Away: Arkansas, LSU, South Carolina, Texas A&M

Georgia Bulldogs

2026 Home: Auburn, Florida (in Atlanta), Missouri, Oklahoma, Vanderbilt
2026 Away: Alabama, Arkansas, Ole Miss, South Carolina

2027 Home: LSU, Mississippi State, South Carolina, Tennessee
2027 Away: Auburn, Florida (in Tampa), Kentucky, Texas A&M, Texas

2028 Home: Alabama, Arkansas, Auburn, Florida (in Jacksonville), Ole Miss
2028 Away: Missouri, Oklahoma, South Carolina, Vanderbilt

2029 Home: Kentucky, South Carolina, Texas, Texas A&M
2029 Away: Auburn, Florida (in Jacksonville), LSU, Mississippi State, Tennessee

Kentucky Wildcats

2026 Home: Alabama, Florida, LSU, Vanderbilt
2026 Away: Missouri, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas A&M

2027 Home: Auburn, Georgia, Mississippi State, South Carolina, Tennessee
2027 Away: Arkansas, Florida, Ole Miss, Texas

2028 Home: Florida, Missouri, Oklahoma, Texas A&M
2028 Away: Alabama, LSU, South Carolina, Tennessee, Vanderbilt

2029 Home: Arkansas, Ole Miss, South Carolina, Tennessee, Texas
2029 Away: Auburn, Florida, Georgia, Mississippi State

LSU Tigers

2026 Home: Alabama, Mississippi State, Texas, Texas A&M
2026 Away: Arkansas, Auburn, Kentucky, Ole Miss, Tennessee

2027 Home: Arkansas, Missouri, Oklahoma, Ole Miss, Vanderbilt
2027 Away: Florida, Georgia, South Carolina, Texas A&M

2028 Home: Auburn, Kentucky, Tennessee, Texas A&M
2028 Away: Alabama, Arkansas, Mississippi State, Ole Miss, Texas

2029 Home: Arkansas, Florida, Georgia, Ole Miss, South Carolina
2029 Away: Missouri, Oklahoma, Texas A&M, Vanderbilt

Mississippi State Bulldogs

2026 Home: Alabama, Auburn, Missouri, Oklahoma, Vanderbilt
2026 Away: LSU, Ole Miss, South Carolina, Texas

2027 Home: Arkansas, Florida, Ole Miss, Texas A&M
2027 Away: Alabama, Georgia, Kentucky, Tennessee, Vanderbilt

2028 Home: Alabama, LSU, South Carolina, Texas, Vanderbilt
2028 Away: Auburn, Missouri, Oklahoma, Ole Miss

2029 Home: Georgia, Kentucky, Ole Miss, Tennessee
2029 Away: Alabama, Arkansas, Florida, Texas A&M, Vanderbilt

Missouri Tigers

2026 Home: Florida, Kentucky, Oklahoma, Texas, Texas A&M
2026 Away: Arkansas, Georgia, Mississippi State, Ole Miss

2027 Home: Arkansas, Auburn, Tennessee, Vanderbilt
2027 Away: Alabama, LSU, Oklahoma, South Carolina, Texas A&M

2028 Home: Georgia, Mississippi State, Ole Miss, Oklahoma, Texas A&M
2028 Away: Arkansas, Florida, Kentucky, Texas

2029 Home: Alabama, Arkansas, LSU, South Carolina
2029 Away: Auburn, Oklahoma, Tennessee, Texas A&M, Vanderbilt

Oklahoma Sooners

2026 Home: Kentucky, Ole Miss, South Carolina, Texas (in Dallas), Texas A&M
2026 Away: Florida, Georgia, Mississippi State, Missouri

2027 Home: Alabama, Arkansas, Missouri, Tennessee
2027 Away: Auburn, LSU, Ole Miss, Texas (in Dallas), Vanderbilt

2028 Home: Florida, Georgia, Mississippi State, Ole Miss, Texas (in Dallas)
2028 Away: Kentucky, Missouri, South Carolina, Texas A&M

2029 Home: Auburn, LSU, Missouri, Vanderbilt
2029 Away: Alabama, Arkansas, Ole Miss, Tennessee, Texas (in Dallas)

Ole Miss Rebels

2026 Home: Auburn, Georgia, LSU, Mississippi State, Missouri
2026 Away: Kentucky, Oklahoma, Texas, Vanderbilt

2027 Home: Alabama, Kentucky, Oklahoma, South Carolina
2027 Away: Arkansas, LSU, Mississippi State, Tennessee, Texas A&M

2028 Home: Florida, LSU, Mississippi State, Texas, Vanderbilt
2028 Away: Auburn, Georgia, Missouri, Oklahoma

2029 Home: Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Texas A&M
2029 Away: Alabama, Kentucky, LSU, Mississippi State, South Carolina

South Carolina Gamecocks

2026 Home: Georgia, Kentucky, Mississippi State, Tennessee, Texas A&M
2026 Away: Alabama, Arkansas, Florida, Oklahoma

2027 Home: Florida, LSU, Missouri, Texas
2027 Away: Auburn, Georgia, Kentucky, Ole Miss, Vanderbilt

2028 Home: Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Oklahoma
2028 Away: Florida, Mississippi State, Tennessee, Texas A&M

2029 Home: Auburn, Florida, Ole Miss, Vanderbilt
2029 Away: Georgia, Kentucky, LSU, Missouri, Texas

Tennessee Volunteers

2026 Home: Alabama, Auburn, Kentucky, LSU, Texas
2026 Away: Arkansas, South Carolina, Texas A&M, Vanderbilt

2027 Home: Florida, Mississippi State, Ole Miss, Vanderbilt
2027 Away: Alabama, Georgia, Kentucky, Missouri, Oklahoma

2028 Home: Alabama, Arkansas, Kentucky, South Carolina, Texas A&M
2028 Away: Auburn, LSU, Texas, Vanderbilt

2029 Home: Georgia, Missouri, Oklahoma, Vanderbilt
2029 Away: Alabama, Florida, Kentucky, Mississippi State, Ole Miss

Texas Longhorns

2026 Home: Arkansas, Florida, Mississippi State, Ole Miss
2026 Away: LSU, Missouri, Oklahoma (in Dallas), Tennessee, Texas A&M

2027 Home: Auburn, Georgia, Kentucky, Oklahoma (in Dallas), Texas A&M
2027 Away: Alabama, Arkansas, South Carolina, Vanderbilt

2028 Home: Arkansas, LSU, Missouri, Tennessee
2028 Away: Florida, Mississippi State, Oklahoma (in Dallas), Ole Miss, Texas A&M

2029 Home: Alabama, Oklahoma (in Dallas), South Carolina, Texas A&M, Vanderbilt
2029 Away: Arkansas, Auburn, Georgia, Kentucky

Texas A&M Aggies

2026 Home: Arkansas, Kentucky, Tennessee, Texas
2026 Away: Alabama, LSU, Missouri, Oklahoma, South Carolina

2027 Home: Georgia, LSU, Missouri, Ole Miss, Vanderbilt
2027 Away: Auburn, Florida, Mississippi State, Texas

2028 Home: Alabama, Oklahoma, South Carolina, Texas
2028 Away: Arkansas, Kentucky, LSU, Missouri, Tennessee

2029 Home: Auburn, Florida, LSU, Mississippi State, Missouri
2029 Away: Georgia, Ole Miss, Vanderbilt, Texas

Vanderbilt Commodores

2026 Home: Alabama, Arkansas, Ole Miss, Tennessee
2026 Away: Auburn, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi State

2027 Home: Auburn, Mississippi State, Oklahoma, South Carolina, Texas
2027 Away: LSU, Missouri, Tennessee, Texas A&M

2028 Home: Florida, Georgia, Kentucky, Tennessee
2028 Away: Alabama, Arkansas, Auburn, Mississippi State, Ole Miss

2029 Home: Auburn, LSU, Mississippi State, Missouri, Texas A&M
2029 Away: Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas

FOOTBALL SCHEDULES

SEC Football Schedule

College Football Schedule

View Comments (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment (1)