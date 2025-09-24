SEC football opponents set for 2026 through 2029 seasons

The SEC football opponents for the 2026 through 2029 seasons have been announced. The 2026 season will mark the first for the league with a nine-game conference schedule format.
Beginning in 2026, SEC teams in 2026 will play a nine-game conference schedule with three non-conference opponents. One of those three non-conference opponents is required to be a power opponent from the ACC, Big Ten, Big 12 or Notre Dame, as it has been since 2016.
Each SEC team has been assigned three permanent opponents, or rivals, that they will play each season. The remaining six opponents will rotate each season so that each SEC school plays every other team in the league in a four-year span.
Below are the permanent opponents that have been set for each SEC member:
Alabama
Auburn, Tennessee, Mississippi State
Arkansas
Missouri, Texas, LSU
Auburn
Georgia, Alabama, Vanderbilt
Florida
Georgia, South Carolina, Kentucky
Georgia
Auburn, Florida, South Carolina
Kentucky
South Carolina, Tennessee, Florida
LSU
Arkansas, Ole Miss, Texas A&M
Mississippi State
Ole Miss, Alabama, Vanderbilt
Missouri
Arkansas, Texas A&M, Oklahoma
Oklahoma
Texas, Ole Miss, Missouri
Ole Miss
Mississippi State, LSU, Oklahoma
South Carolina
Georgia, Kentucky, Florida
Tennessee
Alabama, Vanderbilt, Kentucky
Texas
Texas A&M, Arkansas, Oklahoma
Texas A&M
Texas, LSU, Missouri
Vanderbilt
Tennessee, Mississippi State, Auburn
Below is the complete list of SEC football opponents for the 2026 through 2029 seasons:
Future SEC Football Opponents
2026 Home: Auburn, Georgia, South Carolina, Texas A&M
2026 Away: Kentucky, LSU, Mississippi State, Tennessee, Vanderbilt
2027 Home: Florida, Mississippi State, Missouri, Tennessee, Texas
2027 Away: Arkansas, Auburn, Ole Miss, Oklahoma
2028 Home: Auburn, Kentucky, LSU, Vanderbilt
2028 Away: Georgia, Mississippi State, South Carolina, Tennessee, Texas A&M
2029 Home: Arkansas, Ole Miss, Mississippi State, Oklahoma, Tennessee
2029 Away: Auburn, Florida, Missouri, Texas
2026 Home: Georgia, LSU, Missouri, South Carolina, Tennessee
2026 Away: Auburn, Texas, Texas A&M, Vanderbilt
2027 Home: Alabama, Kentucky, Ole Miss, Texas
2027 Away: Florida, LSU, Mississippi State, Missouri, Oklahoma
2028 Home: Auburn, LSU, Missouri, Texas A&M, Vanderbilt
2028 Away: Georgia, South Carolina, Tennessee, Texas
2029 Home: Florida, Mississippi State, Oklahoma, Texas
2029 Away: Alabama, Kentucky, LSU, Missouri, Ole Miss
2026 Home: Arkansas, Florida, LSU, Vanderbilt
2026 Away: Alabama, Georgia, Mississippi State, Ole Miss, Tennessee
2027 Home: Alabama, Georgia, Oklahoma, South Carolina, Texas A&M
2027 Away: Kentucky, Missouri, Texas, Vanderbilt
2028 Home: Mississippi State, Ole Miss, Tennessee, Vanderbilt
2028 Away: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, LSU
2029 Home: Alabama, Georgia, Kentucky, Missouri, Texas
2029 Away: Oklahoma, South Carolina, Texas A&M, Vanderbilt
2026 Home: Oklahoma, Ole Miss, South Carolina, Vanderbilt
2026 Away: Auburn, Georgia (in Atlanta), Missouri, South Carolina, Texas
2027 Home: Arkansas, Georgia (in Tampa), Kentucky, LSU, Texas A&M
2027 Away: Alabama, Mississippi State, South Carolina, Tennessee
2028 Home: South Carolina, Auburn, Missouri, Texas
2028 Away: Georgia (in Jacksonville), Kentucky, Oklahoma, Ole Miss, Vanderbilt
2029 Home: Alabama, Georgia (in Jacksonville), Kentucky, Mississippi State, Tennessee
2029 Away: Arkansas, LSU, South Carolina, Texas A&M
2026 Home: Auburn, Florida (in Atlanta), Missouri, Oklahoma, Vanderbilt
2026 Away: Alabama, Arkansas, Ole Miss, South Carolina
2027 Home: LSU, Mississippi State, South Carolina, Tennessee
2027 Away: Auburn, Florida (in Tampa), Kentucky, Texas A&M, Texas
2028 Home: Alabama, Arkansas, Auburn, Florida (in Jacksonville), Ole Miss
2028 Away: Missouri, Oklahoma, South Carolina, Vanderbilt
2029 Home: Kentucky, South Carolina, Texas, Texas A&M
2029 Away: Auburn, Florida (in Jacksonville), LSU, Mississippi State, Tennessee
2026 Home: Alabama, Florida, LSU, Vanderbilt
2026 Away: Missouri, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas A&M
2027 Home: Auburn, Georgia, Mississippi State, South Carolina, Tennessee
2027 Away: Arkansas, Florida, Ole Miss, Texas
2028 Home: Florida, Missouri, Oklahoma, Texas A&M
2028 Away: Alabama, LSU, South Carolina, Tennessee, Vanderbilt
2029 Home: Arkansas, Ole Miss, South Carolina, Tennessee, Texas
2029 Away: Auburn, Florida, Georgia, Mississippi State
2026 Home: Alabama, Mississippi State, Texas, Texas A&M
2026 Away: Arkansas, Auburn, Kentucky, Ole Miss, Tennessee
2027 Home: Arkansas, Missouri, Oklahoma, Ole Miss, Vanderbilt
2027 Away: Florida, Georgia, South Carolina, Texas A&M
2028 Home: Auburn, Kentucky, Tennessee, Texas A&M
2028 Away: Alabama, Arkansas, Mississippi State, Ole Miss, Texas
2029 Home: Arkansas, Florida, Georgia, Ole Miss, South Carolina
2029 Away: Missouri, Oklahoma, Texas A&M, Vanderbilt
2026 Home: Alabama, Auburn, Missouri, Oklahoma, Vanderbilt
2026 Away: LSU, Ole Miss, South Carolina, Texas
2027 Home: Arkansas, Florida, Ole Miss, Texas A&M
2027 Away: Alabama, Georgia, Kentucky, Tennessee, Vanderbilt
2028 Home: Alabama, LSU, South Carolina, Texas, Vanderbilt
2028 Away: Auburn, Missouri, Oklahoma, Ole Miss
2029 Home: Georgia, Kentucky, Ole Miss, Tennessee
2029 Away: Alabama, Arkansas, Florida, Texas A&M, Vanderbilt
2026 Home: Florida, Kentucky, Oklahoma, Texas, Texas A&M
2026 Away: Arkansas, Georgia, Mississippi State, Ole Miss
2027 Home: Arkansas, Auburn, Tennessee, Vanderbilt
2027 Away: Alabama, LSU, Oklahoma, South Carolina, Texas A&M
2028 Home: Georgia, Mississippi State, Ole Miss, Oklahoma, Texas A&M
2028 Away: Arkansas, Florida, Kentucky, Texas
2029 Home: Alabama, Arkansas, LSU, South Carolina
2029 Away: Auburn, Oklahoma, Tennessee, Texas A&M, Vanderbilt
2026 Home: Kentucky, Ole Miss, South Carolina, Texas (in Dallas), Texas A&M
2026 Away: Florida, Georgia, Mississippi State, Missouri
2027 Home: Alabama, Arkansas, Missouri, Tennessee
2027 Away: Auburn, LSU, Ole Miss, Texas (in Dallas), Vanderbilt
2028 Home: Florida, Georgia, Mississippi State, Ole Miss, Texas (in Dallas)
2028 Away: Kentucky, Missouri, South Carolina, Texas A&M
2029 Home: Auburn, LSU, Missouri, Vanderbilt
2029 Away: Alabama, Arkansas, Ole Miss, Tennessee, Texas (in Dallas)
2026 Home: Auburn, Georgia, LSU, Mississippi State, Missouri
2026 Away: Kentucky, Oklahoma, Texas, Vanderbilt
2027 Home: Alabama, Kentucky, Oklahoma, South Carolina
2027 Away: Arkansas, LSU, Mississippi State, Tennessee, Texas A&M
2028 Home: Florida, LSU, Mississippi State, Texas, Vanderbilt
2028 Away: Auburn, Georgia, Missouri, Oklahoma
2029 Home: Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Texas A&M
2029 Away: Alabama, Kentucky, LSU, Mississippi State, South Carolina
2026 Home: Georgia, Kentucky, Mississippi State, Tennessee, Texas A&M
2026 Away: Alabama, Arkansas, Florida, Oklahoma
2027 Home: Florida, LSU, Missouri, Texas
2027 Away: Auburn, Georgia, Kentucky, Ole Miss, Vanderbilt
2028 Home: Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Oklahoma
2028 Away: Florida, Mississippi State, Tennessee, Texas A&M
2029 Home: Auburn, Florida, Ole Miss, Vanderbilt
2029 Away: Georgia, Kentucky, LSU, Missouri, Texas
2026 Home: Alabama, Auburn, Kentucky, LSU, Texas
2026 Away: Arkansas, South Carolina, Texas A&M, Vanderbilt
2027 Home: Florida, Mississippi State, Ole Miss, Vanderbilt
2027 Away: Alabama, Georgia, Kentucky, Missouri, Oklahoma
2028 Home: Alabama, Arkansas, Kentucky, South Carolina, Texas A&M
2028 Away: Auburn, LSU, Texas, Vanderbilt
2029 Home: Georgia, Missouri, Oklahoma, Vanderbilt
2029 Away: Alabama, Florida, Kentucky, Mississippi State, Ole Miss
2026 Home: Arkansas, Florida, Mississippi State, Ole Miss
2026 Away: LSU, Missouri, Oklahoma (in Dallas), Tennessee, Texas A&M
2027 Home: Auburn, Georgia, Kentucky, Oklahoma (in Dallas), Texas A&M
2027 Away: Alabama, Arkansas, South Carolina, Vanderbilt
2028 Home: Arkansas, LSU, Missouri, Tennessee
2028 Away: Florida, Mississippi State, Oklahoma (in Dallas), Ole Miss, Texas A&M
2029 Home: Alabama, Oklahoma (in Dallas), South Carolina, Texas A&M, Vanderbilt
2029 Away: Arkansas, Auburn, Georgia, Kentucky
2026 Home: Arkansas, Kentucky, Tennessee, Texas
2026 Away: Alabama, LSU, Missouri, Oklahoma, South Carolina
2027 Home: Georgia, LSU, Missouri, Ole Miss, Vanderbilt
2027 Away: Auburn, Florida, Mississippi State, Texas
2028 Home: Alabama, Oklahoma, South Carolina, Texas
2028 Away: Arkansas, Kentucky, LSU, Missouri, Tennessee
2029 Home: Auburn, Florida, LSU, Mississippi State, Missouri
2029 Away: Georgia, Ole Miss, Vanderbilt, Texas
2026 Home: Alabama, Arkansas, Ole Miss, Tennessee
2026 Away: Auburn, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi State
2027 Home: Auburn, Mississippi State, Oklahoma, South Carolina, Texas
2027 Away: LSU, Missouri, Tennessee, Texas A&M
2028 Home: Florida, Georgia, Kentucky, Tennessee
2028 Away: Alabama, Arkansas, Auburn, Mississippi State, Ole Miss
2029 Home: Auburn, LSU, Mississippi State, Missouri, Texas A&M
2029 Away: Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas
