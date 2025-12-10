ESPN reveals commentators for 2025-26 college football bowl games

ESPN has revealed the commentator teams for its 2025-26 college football bowl games, which includes a total of 33 contests on ABC, ESPN, or ESPN2.
Bowl Season kicks off on Saturday, Dec. 13 with the Cricket Celebration Bowl at noon ET on ABC, as South Carolina State and Prairie View A&M face off in the National Championship for Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Ga.
ESPN previously announced the commentator teams for the 12-team College Football Playoff.
Below are the bowl game details and commentator teams for 33 ESPN bowl games from Saturday, Dec. 13, 2025 through Friday, Jan. 2, 2026:
Cricket Celebration Bowl
South Carolina State vs. Prairie View A&M
Sat, Dec 13 | Noon, ABC
Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Ga.
TV: Tiffany Greene, Jay Walker, Harry Lyles Jr., Quint Kessenich
Bucked Up LA Bowl
Boise State vs. Washington
Sat, Dec 13 | 8pm ET, ABC
SoFi Stadium – Inglewood, Calif.
TV: Dave Pasch, Dusty Dvoracek, Taylor McGregor
IS4S Salute to Veterans Bowl
Troy vs. Jacksonville State
Tue, Dec 16 | 9pm ET, ESPN
Cramton Bowl – Montgomery, Ala.
Matt Barrie, Tom Luginbill, Harry Lyles Jr.
StaffDNA Cure Bowl
Old Dominion vs. South Florida
Wed, Dec 17 | 5pm ET, ESPN
Camping World Stadium – Orlando, Fla.
Dave Neal, Fozzy Whittaker, Morgan Uber
68 Ventures Bowl
Louisiana vs. Delaware
Wed, Dec 17 | 8:30pm ET, ESPN
Hancock Whitney Stadium – Mobile, Ala.
Clay Matvick, Max Browne, Alyssa Lang
Xbox Bowl
Missouri State vs. Arkansas State
Thu, Dec 18 | 9pm ET, ESPN2
Ford Center at The Star – Frisco, Texas
Jorge Sedano, Rodney McLeod, Victoria Arlen
Myrtle Beach Bowl
Kennesaw State vs. Western Michigan
Fri, Dec 19 | 11am ET, ESPN
Brooks Stadium – Conway, S.C.
Matt Schumacker, Dustin Fox, Marilyn Payne
Union Home Mortgage Gasparilla Bowl
Memphis vs. NC State
Fri, Dec 19 | 2:30pm ET, ESPN
Raymond James Stadium – Tampa, Fla.
Anish Shroff, Andre Ware, Paul Carcaterra
Famous Idaho Potato Bowl
Washington State vs. Utah State
Mon, Dec 22 | 2pm ET, ESPN
Albertsons Stadium – Boise, Idaho
Chuckie Kempf, Darius Walker, Tori Petry
Bush’s Boca Raton Bowl of Beans
Toledo vs. Louisville
Tue, Dec 23 | 2pm ET, ESPN
Flagler Credit Union Stadium – Boca Raton, Fla.
TV: Jay Alter, Rocky Boiman, Ashley Stroehlein
New Orleans Bowl
Western Kentucky vs. Southern Miss
Tue, Dec 23 | 5:30pm ET, ESPN
Caesars Superdome – New Orleans, La.
TV: Courtney Lyle, Rene Ingoglia, Ian Fitzsimmons
Scooter’s Coffee Frisco Bowl
UNLV vs. Ohio
Tue, Dec 23 | 9pm ET, ESPN
Ford Center at The Star – Frisco, Texas
Wes Durham, Steve Addazio, Dana Boyle
Sheraton Hawai’i Bowl
California vs. Hawai’i
Wed, Dec 24 | 8pm ET, ESPN
Clarence T.C. Ching Athletics Complex – Honolulu, Hawaii
Chris Cotter, Max Browne, Harry Lyles Jr.
GameAbove Sports Bowl
Central Michigan vs. Northwestern
Fri, Dec 26 | 1pm ET, ESPN
Ford Field – Detroit, Mich.
Matt Schumacker, Dustin Fox, Ashley Stroehlein
Rate Bowl
New Mexico vs. Minnesota
Fri, Dec 26 | 4:30pm ET, ESPN
Chase Field – Phoenix, Ariz.
TV: Mike Monaco, Kirk Morrison, Dawn Davenport
SERVPRO First Responder Bowl
Florida International vs. UTSA
Fri, Dec 26 | 8pm ET, ESPN
Gerald J. Ford Stadium – Dallas, Texas
Anish Shroff, Andre Ware, Paul Carcaterra
Go Bowling Military Bowl
Pittsburgh vs. East Carolina
Sat, Dec 27 | 11am ET, ESPN
Navy-Marine Corps Memorial Stadium – Annapolis, Md.
Jay Alter, Rocky Boiman, Madison Fitzpatrick
Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl
Penn State vs. Clemson
Sat, Dec 27 | Noon, ABC
Yankee Stadium – Bronx, N.Y.
TV: Dave Pasch, Dusty Dvoracek, Taylor McGregor
Wasabi Fenway Bowl
UConn vs. Army
Sat, Dec 27 | 2:15pm ET, ESPN
Fenway Park – Boston, Mass.
Wes Durham, Steve Addazio, Dana Boyle
Pop-Tarts Bowl
Georgia Tech vs. BYU
Sat, Dec 27 | 3:30pm ET, ABC
Camping World Stadium – Orlando, Fla.
TV: Mark Jones, Roddy Jones, Quint Kessenich
Isleta New Mexico Bowl
North Texas vs. San Diego State
Sat, Dec 27 | 5:45pm ET, ESPN
Branch Field at University Stadium – Albuquerque, N.M.
Lowell Galindo, Aaron Murray, Lauren Sisler
TaxSlayer Gator Bowl
Virginia vs. Missouri
Sat, Dec 27 | 7:30pm ET, ABC
EverBank Stadium – Jacksonville, Fla.
Bob Wischusen, Louis Riddick, Kris Budden
Kinder’s Texas Bowl
LSU vs. Houston
Sat, Dec 27 | 9:15pm ET, ESPN
NRG Stadium – Houston, Texas
Tom Hart, Jordan Rodgers, Cole Cubelic
JLab Birmingham Bowl
Georgia Southern vs. App State
Mon, Dec 29 | 2pm ET, ESPN
Protective Stadium – Birmingham, Ala.
Taylor Zarzour, Matt Stinchcomb, Alyssa Lang
Radiance Technologies Independence Bowl
Coastal Carolina vs. Louisiana Tech
Tue, Dec 30 | 2pm ET, ESPN
Independence Stadium – Shreveport, La.
Clay Matvick, Chase Daniel, Harry Lyles Jr.
Liberty Mutual Music City Bowl
Tennessee vs. Illinois
Tue, Dec 30 | 5:30pm ET, ESPN
Nissan Stadium – Nashville, Tenn.
TV: Tom Hart, Jordan Rodgers, Cole Cubelic
Valero Alamo Bowl
USC vs. TCU
Tue, Dec 30 | 9pm ET, ESPN
Alamodome – San Antonio, Texas
TV: Bob Wischusen, Louis Riddick, Dana Boyle
ReliaQuest Bowl
Iowa vs. Vanderbilt
Wed, Dec 31 | Noon, ESPN
Raymond James Stadium – Tampa, Fla.
TV: Roy Philpott, Sam Acho, Taylor Davis
Cheez-It Citrus Bowl
Michigan vs. Texas
Wed, Dec 31 | 3pm ET, ABC
Camping World Stadium – Orlando, Fla.
TV: Mark Jones, Roddy Jones, Alyssa Lang
SRS Distribution Las Vegas Bowl
Nebraska vs. Utah
Wed, Dec 31 | 3:30pm ET, ESPN
Allegiant Stadium – Las Vegas, Nev.
Dave Flemming, Brock Osweiler, Dawn Davenport
Lockheed Martin Armed Forces Bowl
Rice vs. Texas State
Fri, Jan 2 | 1pm ET, ESPN
Amon G. Carter Stadium – Fort Worth, Texas
Lowell Galindo, Aaron Murray, Lauren Sisler
AutoZone Liberty Bowl
Navy vs. Cincinnati
Fri, Jan 2 | 4:30pm ET, ESPN
Simmons Bank Liberty Stadium – Memphis, Tenn.
TV: Mike Monaco, Kirk Morrison, Dawn Davenport
Duke’s Mayo Bowl
Wake Forest vs. Mississippi State
Fri, Jan 2 | 8pm ET, ESPN
Bank of America Stadium – Charlotte, N.C.
TV: Anish Shroff, Andre Ware, Paul Carcaterra
