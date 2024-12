ESPN reveals commentators for 2024-25 college football bowl games

ESPN has revealed the commentator teams for its 2024-25 college football bowl games, which includes a total of 33 contests on ABC, ESPN, or ESPN2.

Bowl Season kicks off on Saturday, Dec. 14 with the Cricket Celebration Bowl at noon ET on ABC, as Jackson State and South Carolina State face off in the National Championship for Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Ga.

ESPN previously announced the commentator teams for the inaugural 12-team College Football Playoff.

Below are the bowl game details and commentator teams for 33 ESPN bowl games from Saturday, Dec. 14, 2024 through Saturday, Dec. 4, 2025:

Saturday, Dec. 14, 2024

Cricket Celebration Bowl

Jackson State vs. South Carolina State

Noon ET | ABC/ESPN Radio/ESPN3*

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Ga.

TV: Tiffany Greene, Jay Walker, Quint Kessenich

Radio: Jason Ross Jr, Max Starks, Jordan Reid

IS4S Salute to Veterans Bowl

South Alabama vs. Western Michigan

9:00pm ET | ESPN/ESPN3*

Cramton Bowl – Montgomery, Ala.

Wes Durham, Tom Luginbill, Dana Boyle

Tuesday, Dec. 17, 2024

Scooter’s Coffee Frisco Bowl

(25) Memphis vs. West Virginia

9:00pm ET | ESPN/ESPN Deportes

Toyota Stadium – Frisco, Texas

Mike Monaco, Kirk Morrison, Dawn Davenport

Wednesday, Dec. 18, 2024

Boca Raton Bowl

Western Kentucky vs. James Madison

5:30pm ET | ESPN/ESPN Radio/ESPN Deportes

FAU Stadium – Boca Raton, Fla.

TV: Chris Cotter, Mark Herzlich, Coley Harvey

Radio: Chris Carlin, Freddie Coleman, Evan Cohen

Art of Sport LA Bowl

California vs. (24) UNLV

9:00pm ET | ESPN/ESPN Radio/ESPN Deportes

SoFi Stadium – Inglewood, Calif.

TV: Bob Wischusen, Louis Riddick, Kris Budden

Radio: Roxy Bernstein, Max Starks

Thursday, Dec. 19, 2024

R+L Carriers New Orleans Bowl

Georgia Southern vs. Sam Houston

Caesars Superdome – New Orleans, La.

7pm ET | ESPN2/ESPN Radio/ESPN Deportes

TV: Jorge Sedano, Orlando Franklin, Morgan Uber

Radio: Dave Neal, Aaron Murray

Friday, Dec. 20, 2024

StaffDNA Cure Bowl

Ohio vs. Jacksonville State

Noon ET | ESPN

Camping World Stadium – Orlando, Fla.

Brian Custer, Rod Gilmore, Lauren Sisler

Union Home Mortgage Gasparilla Bowl

Tulane vs. Florida

3:30pm ET | ESPN2/ESPN Deportes

Raymond James Stadium – Tampa, Fla.

Anish Shroff, Andre Ware, Paul Carcaterra

Monday, Dec. 23, 2024

Myrtle Beach Bowl

Coastal Carolina vs. UTSA

11:00am ET | ESPN/ESPN Deportes

Brooks Stadium – Conway, S.C.

Taylor Zarzour, Matt Stinchcomb, Alyssa Lang

Famous Idaho Potato Bowl

Northern Illinois vs. Fresno State

2:30pm ET | ESPN/ESPN3*

Albertsons Stadium – Boise, Idaho

Lowell Galindo, Fozzy Whittaker, Tori Petry

Tuesday Dec. 24, 2024

Hawai’i Bowl

South Florida vs. San Jose State

8:00pm ET | ESPN/ESPN Radio/ESPN Deportes

Clarence T.C. Ching Athletics Complex – Honolulu, Hawaii

TV: Tiffany Greene, Jay Walker, Marilyn Payne

Radio: Kevin Winter, Trevor Matich

Thursday, Dec. 26, 2024

GameAbove Sports Bowl

Pittsburgh vs. Toledo

2:00pm ET | ESPN

Ford Field Detroit, Mich.

Matt Schumacker, Dustin Fox, Harry Lyles Jr.

Rate Bowl

Rutgers vs. Kansas State

5:30pm ET | ESPN/ESPN Radio/ESPN Deportes

Chase Field – Phoenix, Ariz.

TV: Wes Durham, Tom Luginbill, Dana Boyle

Radio: Jorge Sedano, Taylor McHargue

68 Ventures Bowl

Arkansas State vs. Bowling Green

9pm ET | ESPN/ESPN Deportes

Hancock Whitney Stadium – Mobile, Ala.

Clay Matvick, Roddy Jones, Ashley Stroehlein

Friday, Dec. 27, 2024

Lockheed Martin Armed Forces Bowl

Oklahoma vs. Navy

Noon ET | ESPN

Amon G. Carter Stadium – Fort Worth, Texas

Courtney Lyle, Rene Ingoglia, Morgan Uber

Birmingham Bowl

Georgia Tech vs. Vanderbilt

3:30pm ET | ESPN

Protective Stadium – Birmingham, Ala.

Dave Neal, Aaron Murray, Ashley ShahAhmadi

AutoZone Liberty Bowl

Texas Tech vs. Arkansas

7pm ET | ESPN/ESPN Radio/ESPN Deportes

Simmons Bank Liberty Stadium – Memphis, Tenn.

TV: Anish Shroff, Andre Ware, Paul Carcaterra

Radio: Noah Reed, Charles Arbuckle

SRS Distribution Las Vegas Bowl

Texas A&M vs. USC

10:30pm ET | ESPN/ESPN Radio/ESPN Deportes

Allegiant Stadium – Las Vegas, Nevada

TV: Dave Flemming, Brock Osweiler, Stormy Buonantony

Radio: Roxy Bernstein, Jordan Reid

Saturday, Dec. 28, 2024

Wasabi Fenway Bowl

UConn vs. North Carolina

11:00am ET | ESPN/ESPN Deportes

Fenway Park – Boston, Mass.

Chris Cotter, Mark Herzlich, Coley Harvey

Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl

Boston College vs. Nebraska

Noon ET | ABC/ESPN Radio

Yankee Stadium – Bronx, N.Y.

TV: Mike Monaco, Kirk Morrison, Dawn Davenport

Radio: Chris Carlin, Steve Addazio

Isleta New Mexico Bowl

Louisiana vs. TCU

2:15pm ET | ESPN/ESPN3*

University Stadium – Albuquerque, N.M.

Brian Custer, Rod Gilmore, Lauren Sisler

Pop-Tarts Bowl

Iowa State vs. Miami

3:30pm ET | ABC/ESPN Radio

Camping World Stadium – Orlando, Fla.

TV: Tom Hart, Jordan Rodgers, Cole Cubelic

Radio: Mike Couzens, Max Starks, Marilyn Payne

Go Bowling Military Bowl

East Carolina vs. NC State

5:45pm ET | ESPN/ESPN3*

Navy-Marine Corps Memorial Stadium – Annapolis, Md.

Jay Alter, Rocky Boiman, Alex Chappell

Valero Alamo Bowl

(17) BYU vs. (23) Colorado

7:30pm ET | ABC/ESPN Radio

Alamodome – San Antonio, Texas

TV: Dave Pasch, Dusty Dvoracek, Taylor McGregor

Radio: Jorge Sedano, Kelly Stouffer, Ian Fitzsimmons

Radiance Technologies Independence Bowl

Marshall vs. (22) Army

9:15pm ET | ESPN/ESPN3*

Independence Stadium – Shreveport, La.

Lowell Galindo, Fozzy Whittaker, Tori Petry

Monday, Dec. 30, 2024

TransPerfect Music City Bowl

Iowa vs. (19) Missouri

2:30pm ET | ESPN/ESPN Radio/ESPN Deportes

Nissan Stadium – Nashville, Tenn.

TV: Taylor Zarzour, Matt Stinchcomb, Alyssa Lang

Radio: Kevin Winter, Orlando Franklin

Tuesday, Dec. 31, 2024

ReliaQuest Bowl

(11) Alabama vs. Michigan

Noon ET | ESPN/ESPN Radio/ESPN Deportes

Raymond James Stadium – Tampa, Fla.

TV: Dave Flemming, Brock Osweiler, Stormy Buonantony

Radio: Chris Carlin, Aaron Murray, Mike Peasley

Cheez-It Citrus Bowl

(15) South Carolina vs. (20) Illinois

3:00pm ET | ABC/ESPN Radio

Camping World Stadium – Orlando, Fla.

TV: Mark Jones, Roddy Jones, Quint Kessenich

Radio: Sean Kelley, Rene Ingoglia, Marilyn Payne

Kinder’s Texas Bowl

Baylor vs. LSU

3:30pm ET | ESPN/ESPN Deportes

NRG Stadium – Houston, Texas

Roy Philpott, Sam Acho, Taylor Davis

Thursday, Jan. 2, 2025

TaxSlayer Gator Bowl

Duke vs. (14) Ole Miss

7:30pm ET | ESPN/ESPN Deportes

EverBank Stadium – Jacksonville, Fla.

Dave Pasch, Dusty Dvoracek, Taylor McGregor

Friday, Jan. 3, 2025

SERVPRO First Responder Bowl

4pm ET | ESPN/ESPN Deportes

North Texas vs. Texas State

Gerald J. Ford Stadium – Dallas, Texas

Tom Hart, Jordan Rodgers, Cole Cubelic

Duke’s Mayo Bowl

Minnesota vs. Virginia Tech

7:30pm ET | ESPN/ESPN Deportes

Bank of America Stadium – Charlotte, N.C.

Matt Barrie, Dan Mullen, Harry Lyles Jr.

Saturday, Jan. 4, 2025

Bahamas Bowl

Buffalo vs. Liberty

11:00am ET | ESPN2

Thomas A. Robinson National Stadium – Nassau, Bahamas

Matt Schumacker, Dustin Fox