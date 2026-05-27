ESPN announces 2026 college football TV schedule

ESPN has announced its 2026 college football TV schedule, which features nearly 300 games that will set for broadcast on the ESPN family of networks, including ABC, ESPN, ESPN2, ESPNU, ESPN+, ACC Network, and SEC Network.
The ESPN schedule in 2026 kicks off in Week Zero on Friday, August 28 when the Cal Poly Mustangs host the Idaho Vandals at 10:00pm ET on ESPN. A total of eight matchups are scheduled for Saturday, August 29, leading off with North Carolina vs. TCU meeting in Ireland at noon ET on ESPN.
Week 1 action on ESPN begins on Thursday, September 3 with eight matchups, featuring Colorado at Georgia Tech at 8:00pm ET on ESPN.
Other broadcasts set for ESPN broadcasts in Week 1 include East Carolina at Alabama, Oregon State at Houston, Baylor vs. Auburn, Tulane at Duke, Clemson at LSU, and UCLA at Cal.
Below is the ESPN college football TV schedule as of Wednesday, May 27. All other games will be announced six-to-12 days prior to the date of the game.
2026 ESPN college football TV schedule
*All times Eastern.
WEEK 1
Friday, Aug. 28
Idaho at Cal Poly – 10pm, ESPN
Saturday, Aug. 29
North Carolina vs. TCU (Ireland) – Noon, ESPN
Southern vs. Alabama State (Birmingham) – 3pm, ESPNU
NC State vs. Virginia (Brazil) – 3:30pm, ESPN
Sacramento State at Eastern Michigan – 6:30pm, ESPN+
FCS Kickoff: East Texas A&M vs. Mercer – 7pm, ESPN
Hawai’i at Stanford – 7pm, ACCN
Alabama A&M vs. Howard (Atlanta) – 7:30pm, ABC
Prairie View A&M at Tarleton State – 9pm, ESPN2
Sunday, Aug. 30
West Alabama vs. Tuskegee (Montgomery) – 8pm, ESPN2
Thursday, Sept. 3
Akron at Wake Forest – 7pm, ACCN
Merrimack at Delaware – 7pm, ESPN+
West Georgia at Kennesaw State – 7pm, ESPN+
Bethune-Cookman at UCF – 7pm, ESPN+
UAlbany at Buffalo – 7pm, ESPN+
Colorado at Georgia Tech – 8pm, ESPN
Arkansas-Pine Bluff at Missouri – 8pm, SECN
Idaho at Utah – 9pm, ESPNU
Friday, Sept. 4
San Jose State at Eastern Michigan – 6:30pm, ESPN+
North Carolina A&T at Georgia State – 7pm, ESPN+
LIU at Kansas – 8pm, ESPNU
Miami at Stanford – 9pm, ESPN
Saturday, Sept. 5
East Carolina at Alabama – Noon, ABC
Oregon State at Houston – Noon, ESPN
Liberty at James Madison – Noon, ESPNU
New Hampshire at Syracuse – Noon, ACCN
Tarleton State at Bowling Green – Noon, ESPN+
Kent State at South Carolina – 12:45pm, SECN
Youngstown State at Kentucky – 1pm, SECN+
Southeast Missouri State at Iowa State – 1pm, ESPN+
Rhode Island at Temple – 2pm, ESPN+
Tennessee State at Georgia – 3pm, SECN+
Baylor vs. Auburn (Atlanta) – 3:30pm, ABC
Texas State at Texas – 3:30pm, ESPN
Tulane at Duke – 3:30pm, ACCN
The Citadel at Charlotte – 3:30pm, ESPN+
UT Rio Grande Valley at UTSA – 3:30pm, ESPN+
Maine at App State – 3:30pm, ESPN+
Furman at Tennessee – 3:30pm, SECN+
Oklahoma State at Tulsa – 3:45pm, ESPNU
North Alabama at Arkansas – 4:15pm, SECN
Alcorn State at Southern Miss – 5pm, ESPN+
Norfolk State at Old Dominion – 6pm, ESPN+
Missouri State at Texas A&M – 7pm, ESPN
Austin Peay at Vanderbilt – 7pm, SECN+
Arkansas State at Memphis – 7pm, ESPN+
Houston Christian at Rice – 7pm, ESPN+
FIU at South Florida – 7pm, ESPN+
Eastern Kentucky at Jacksonville State – 7pm, ESPN+
Murray State at Middle Tennessee – 7pm, ESPN+
SE Louisiana at South Alabama – 7pm, ESPN+
Sam Houston at Troy – 7pm, ESPN+
Nicholls at Kansas State – 7pm, ESPN+
Charleston Southern at Georgia Southern – 7pm, ESPN+
Clemson at LSU – 7:30pm, ABC
UL Monroe at Mississippi State – 7:30pm, ESPNU
VMI at Virginia Tech – 7:30pm, ACCN
Northwestern State at Louisiana Tech – 7:30pm, ESPN+
Florida Atlantic at Florida – 7:45pm, SECN
Lamar at Louisiana – 8pm, ESPN+
Utah Tech at BYU – 8pm, ESPN+
Mercyhurst at New Mexico State – 9pm, ESPN+
Northern Arizona at Arizona – 9:30pm, ESPN+
Mississippi Valley State at Sacramento State – 10pm, ESPN+
Morgan State at Arizona State – 10pm, ESPN+
UCLA at California – 10:30pm, ESPN
UTEP at Oklahoma – TBD, SECN+
Sunday, Sept. 6
Texas Southern at Prairie View A&M – Noon, ESPN2
SC State vs. Florida A&M (Miami) – 3pm, ESPN
Louisville vs. Ole Miss (Nashville) – 7:30pm, ABC
Monday, Sept. 7
SMU at Florida State – 7:30pm, ESPN
—
WEEK 2
Thursday, Sept. 10
Florida A&M at Miami – 8pm, ACC Network
Friday, Sept. 11
Villanova at Louisville – 7pm, ACCN
Richmond at NC State – 7pm, ESPNU
Norfolk State at Virginia – 7pm, ACCNX
Rutgers at Boston College – 7:30pm, ESPN2
Saturday, Sept. 12
Arizona State at Texas A&M – Noon, ABC
Oregon at Oklahoma State – Noon, ESPN
Penn State at Temple – Noon, ESPN2
App State at East Carolina – Noon, ESPNU
ETSU at North Carolina – Noon, ACCN
Wofford at Kent State – Noon, ESPN+
Western Kentucky at Georgia – 12:45pm, SECN
Colgate at Central Michigan – 1pm, ESPN+
Holy Cross at Miami (OH) – 1pm, ESPN+
UT Martin at West Virginia – 1pm, ESPN+
Stony Brook at Ball State – 2pm, ESPN+
Alabama at Kentucky – 3:30pm, ABC
UCF at Pittsburgh – 3:30pm, ESPN2
California at Syracuse – 3:30pm, ACCN
Wagner at James Madison – 3:30pm, ESPN+
UL Monroe at UAB – 3:30pm, ESPN+
Robert Morris at Akron – 3:30pm, ESPN+
Weber State at Colorado – 3:30pm, ESPN+
Central Connecticut at Toledo – 3:30pm, ESPN+
Sacred Heart at UMass – 3:30pm, ESPN+
UNLV at North Texas – 3:45pm, ESPNU
UC Davis at SMU – 4pm, ACCNX
Alabama State at Troy – 4pm, ESPN+
Delaware at Vanderbilt – 4:15pm, SECN
Campbell at Florida – 5:30pm, SECN+
Buffalo at FIU – 6pm, ESPN+
Gardner-Webb at Liberty – 6pm, ESPN+
Jacksonville State at Ohio – 6pm, ESPN+
Monmouth at Western Michigan – 6:30pm, ESPN+
Tennessee at Georgia Tech – 7pm, ESPN
Towson at South Carolina – 7pm, SECN+
South Alabama at Tulane – 7pm, ESPN+
Lindenwood at Missouri State – 7pm, ESPN+
Tulsa at Sam Houston – 7pm, ESPN+
West Georgia at Arkansas State – 7pm, ESPN+
Middle Tennessee at Marshall – 7pm, ESPN+
Western Carolina at Cincinnati – 7pm, ESPN+
Georgia State at Kennesaw State – 7pm, ESPN+
Southern at Houston – 7pm, ESPN+
Ohio State at Texas – 7:30pm, ABC
Navy at Florida Atlantic – 7:30pm, ESPNU or ESPN+
Georgia Southern at Clemson – 7:30pm, ACCN
Louisiana Tech at LSU – 7:30pm, SECN+
Fordham at Coastal Carolina – 7:30pm, ESPN+
Southern Miss at Auburn – 7:30pm or 7:45pm, ESPNU or SECN
Charlotte at Ole Miss – 7:45pm, ESPN2 or SECN
Prairie View A&M at Baylor – 8pm, ESPN+
Grambling at TCU – 8pm, ESPN+
Arkansas at Utah – 10:15pm, ESPN
—
WEEK 3
Thursday, Sept. 17
Syracuse at Pittsburgh – 7:30pm, ESPN
Friday, Sept. 18
Miami at Wake Forest – 7:30pm, ESPN
Saturday, Sept. 19
Georgia at Arkansas – Noon, ABC
North Carolina at Clemson – Noon, ESPN
Tulane at Kansas State – Noon, ESPN2
Bowling Green at Iowa State – Noon, ESPNU
Mercer at Georgia Tech – Noon, ACCN
NC State at Vanderbilt – 12:45pm, SECN
Troy at Missouri – 12:45pm, SECN+
Wyoming at Central Michigan – 1pm, ESPN+
Maine at Boston College – 2pm, ACCNX
Florida State at Alabama – 3:30pm, ABC
SMU at Louisville – 3:30pm, ESPN or ESPN2
Kentucky at Texas A&M – 3:30pm, ESPN or ESPN2
Wagner at California – 3:30pm, ACCN
Miami (OH) at Cincinnati – 3:30pm, ESPN+
Stonehill at UMass – 3:30pm, ESPN+
Louisiana Tech at Baylor – 4pm, ESPNU
Ball State at Liberty – 4pm, ESPN+
Mississippi State at South Carolina – 4:15pm, SECN
SE Louisiana at UL Monroe – 4:30pm, ESPN+
Charlotte at App State – 6pm, ESPN+
FIU at Florida Atlantic – 6pm, ESPN+
East Carolina at Old Dominion – 6pm, ESPN+
Florida at Auburn – 7pm, ESPN
UT Martin at Memphis – 7pm, ESPN+
Western Michigan at Rice – 7pm, ESPN+
Delaware State at South Florida – 7pm, ESPN+
Georgia Southern at Jacksonville State – 7pm, ESPN+
Nevada at Middle Tennessee – 7pm, ESPN+
Nicholls at Sam Houston – 7pm, ESPN+
UConn at Southern Miss – 7pm, ESPN+
Georgia State at UCF – 7pm, ESPN+
Ohio at South Alabama – 7pm, ESPN+
Murray State at Oklahoma State – 7pm, ESPN+
LSU at Ole Miss – 7:30pm, ABC
New Mexico at Oklahoma – 7:30pm, ESPN2
West Virginia vs. Virginia (Charlotte) – 7:30pm, ACCN
Kennesaw State at Tennessee – 7:45pm, SECN
Arkansas State at TCU – 8pm, ESPNU
UTSA at Texas – 8pm, SECN+
East Texas A&M at Tulsa – 8pm, ESPN+
UAB at Louisiana – 8pm, ESPN+
North Dakota State at Sacramento State – 10:30pm, ESPN
—
WEEK 4
Thursday, Sept. 24
Liberty at Coastal Carolina – 7:30pm, ESPN
Friday, Sept. 25
Army at Temple – 4pm, ESPN
Navy at UAB – 7pm, ESPN
Clemson at California – 10:30pm, ESPN
Saturday, Sept. 26
Bucknell at Pittsburgh – Noon, ACCNX
Lindenwood at Eastern Michigan – 1pm, ESPN+
William & Mary at Duke – 3:30pm, ACCNX
Gardner-Webb at Marshall – 3:30pm, ESPN+
Robert Morris at Buffalo – 3:30pm, ESPN+
Stonehill at Ohio – 3:30pm, ESPN+
North Carolina Central at East Carolina – 4pm, ESPN+
LIU at FIU – 6pm, ESPN+
Middle Tennessee at Jacksonville State – 7pm, ESPN+
Mercyhurst at Western Kentucky – 7pm, ESPN+
Houston Christian at North Texas – 7:30pm, ESPN+
Georgia Tech at Stanford – 10:30pm, ESPN
Northern Arizona at Montana State – 10:30pm, ESPN2
Grambling vs. Prairie View A&M (Dallas) – TBD, TBD
Southern at Jackson State – TBD, TBD
—
WEEK 5
Thursday, Oct. 1
North Texas at Tulsa – 9pm, ESPN
Friday, Oct. 2
Pittsburgh at Virginia Tech – 7pm, ESPN
Montana State at Idaho – 10:30pm, ESPN
Saturday, Oct. 3
Texas Southern at Florida Atlantic – 6pm, ESPN+
Eastern Washington at UC Davis – 10:30pm, ESPN2
Samford at UAB – TBD, ESPN+
Tuesday, Oct. 6
Southern Miss at Troy – 8pm, ESPN2
Wednesday, Oct. 7
New Mexico State at FIU – 7:30pm, ESPN2
Thursday, Oct. 8
Sam Houston at Liberty – 7pm, ESPNU
South Florida at UTSA – 7:30pm, ESPN or ESPN2
South Alabama at Arkansas State – 7:30pm, ESPN or ESPN2
Friday, Oct. 9
Florida State at Louisville – 7pm, ESPN
Iowa State at BYU – 10:15pm, ESPN
—
WEEK 6
Tuesday, Oct. 13
FIU at Jacksonville State – 8pm, ESPNU
Wednesday, Oct. 14
Western Kentucky at Sam Houston – 8pm, ESPN2
Thursday, Oct. 15
East Carolina at UAB – 7:30pm, ESPN or ESPN2
Georgia Southern at Old Dominion – 7:30pm, ESPN or ESPN2
Friday, Oct. 16
Memphis at Tulane – 7:30pm, ESPN
App State at Coastal Carolina – 8pm, ESPN2
Saturday, Oct. 17
Illinois State at Southern Illinois – TBD, TBD
Florida A&M at Jackson State – TBD, TBD
—
WEEK 7
Tuesday, Oct. 20
Missouri State at Delaware – 7pm, ESPNU
South Alabama at Marshall – 7:30pm, ESPN2
Wednesday, Oct. 21
New Mexico State at Sam Houston – 8pm, ESPN2
Thursday, Oct. 22
James Madison at App State – 7pm, ESPNU
East Carolina at Memphis – 7:30pm, ESPN2
Friday, Oct. 23
Duke at Virginia – 7pm, ESPN
Army at Tulsa – 8:30pm, ESPN2
NC State at Stanford – 10:30pm, ESPN
Saturday, Oct. 24
Kansas State at Arizona State – TBD, TBD
—
WEEK 8
Tuesday, Oct. 27
Sam Houston at Missouri State – 8pm, ESPN2
Wednesday, Oct. 28
Jacksonville State at New Mexico State – 8pm, ESPN2
Thursday, Oct. 29
South Carolina State at Morgan State – 7pm, ESPNU
Florida Atlantic at North Texas – 7:30pm, ESPN or ESPN2
Troy at James Madison – 7:30pm, ESPN or ESPN2
Friday, Oct. 30
Tulane at Charlotte – 7pm, ESPN2
Baylor at UCF – 7:30pm, ESPN
Kent State at Sacramento State – 10:30pm, ESPN2
Saturday, Oct. 31
Notre Dame vs. Navy (Foxborough, Mass.) – Noon, ABC or ESPN
Magic City Classic: Alabama A&M vs. Alabama State (Birmingham, Ala.) – TBD, TBD
South Dakota at South Dakota State – TBD, TBD
—
WEEK 9
Tuesday, Nov. 3
Ohio at Akron – 7pm, ESPN2 or ESPNU
Buffalo at Miami (OH) – 7pm, ESPN2 or ESPNU
Wednesday, Nov. 4
Central Michigan at Eastern Michigan or Toledo at Sacramento State or Ball State at UMass – 7pm or 7:30pm, ESPN2/ESPNU
Thursday, Nov. 5
South Carolina State at Howard – 5pm, ESPNU
UTSA at Florida Atlantic – 8pm, ESPN or ESPN2
James Madison at Southern Miss – 8pm, ESPN or ESPN2
Friday, Nov. 6
Virginia Tech at SMU – 7pm, ESPN
South Florida at East Carolina – 7:30pm, ESPN2
TCU at Arizona – 10:15pm, ESPN
Saturday, Nov. 7
Missouri State at FIU – TBD, TBD
Delaware at Kennesaw State – TBD, TBD
Western Kentucky at Middle Tennessee – TBD, TBD
Liberty at New Mexico State – TBD, TBD
—
WEEK 10
Tuesday, Nov. 10
Western Michigan at Akron or Kent State at Bowling Green or Ohio at Miami (OH) – 7pm, ESPN2/ESPNU
Wednesday, Nov. 11
Buffalo at Ball State or Sacramento State at Central Michigan or UMass at Toledo – 7:30pm, ESPN2/ESPNU
Thursday, Nov. 12
Memphis at South Florida – 8pm, ESPN or ESPN2
Louisiana at UL Monroe – 9pm, ESPN or ESPN2
Friday, Nov. 13
Florida State at Pittsburgh – 7pm, ESPN
Houston at Colorado – 10:15pm, ESPN
Saturday, Nov. 14
SIAC Championship (campus site) – 10:30 a.m., ESPNU
Secretaries’ Cup: Coast Guard Academy vs. Merchant Marine Academy (Washington, DC) – 1pm, ESPN+
Idaho State at Montana – 10:30pm, ESPN or ESPN2
Jackson State at Alabama State – TBD, TBD
FIU at Delaware – TBD, TBD
New Mexico State at Missouri State – TBD, TBD
Kennesaw State at Sam Houston – TBD, TBD
Jacksonville State at Western Kentucky – TBD, TBD
—
WEEK 11
Tuesday, Nov. 17
Miami (OH) at Kent State or Ball State at Ohio or Eastern Michigan at Western Michigan – 7pm, ESPN2/ESPNU
Wednesday, Nov. 18
Central Michigan at Buffalo or Akron at UMass – 7:30pm, ESPNU
Thursday, Nov. 19
Rice at Temple – 7:30pm, ESPN
Friday, Nov. 20
Clemson at Duke – 7:30pm, ESPN
Bowling Green at Toledo – 7:30pm, ESPN2
Saturday, Nov. 21
Memphis at Navy – Noon, TBD
Yale at Harvard (Boston) – 3:30pm, ESPNU
Florida A&M at Bethune-Cookman (Orlando) – 3:30pm, ESPN+
Jackson State at Alcorn State – TBD, TBD
Prairie View A&M at Alabama State – TBD, TBD
Missouri State at Jacksonville State – TBD, TBD
FIU at Kennesaw State – TBD, TBD
Western Kentucky at Liberty – TBD, TBD
Delaware at New Mexico State – TBD, TBD
Middle Tennessee at Sam Houston – TBD, TBD
—
WEEK 12
Tuesday, Nov. 24
Kent State at Eastern Michigan – 7pm or TBD, ESPN2 or ESPN+
Miami (OH) at Western Michigan – 7pm or TBD, ESPN2 or ESPN+
Thursday, Nov. 26
TCU at Texas Tech – 8pm, ESPN
Friday, Nov. 27
Mississippi State at Ole Miss – Noon, ABC
Florida Atlantic at East Carolina or Temple at Memphis or Tulane at South Florida or Tulsa at UTSA – Noon, ESPN
Buffalo at Akron or Toledo at Ohio – Noon, ESPNU
App State at South Alabama – 3pm, ESPN+
Florida at Florida State – 3:30pm, ABC
Florida Atlantic at East Carolina or Temple at Memphis or Tulane at South Florida or Tulsa at UTSA – 3:30pm, ESPN
Texas at Texas A&M – 7:30pm, ABC
Saturday, Nov. 28
Sam Houston at FIU – TBD, TBD
New Mexico State at Middle Tennessee – TBD, TBD
Liberty at Missouri State – TBD, TBD
Kennesaw State at Western Kentucky – TBD, TBD
—
WEEK 13 / CHAMPIONSHIP WEEK
Friday, Dec. 4
Sun Belt Championship Game (campus site) – 7pm, ESPN
Big 12 Championship Game (Arlington) – 8pm, ABC
Saturday, Dec. 5
ACC Championship Game (Charlotte) – Noon, ABC
MAC Championship Game (Detroit) – Noon, ESPN
SWAC Championship Game (campus site) – 2pm, ESPN2
SEC Championship Game (Atlanta) – 4pm, ABC
American Championship Game (campus site) – 8pm, ABC
I’m surprised Hawaii vs Stanford didn’t get a spot on ESPN for Week 0
Florida State vs. Alabama will be a great one on ABC.