Conference USA releases revised football schedule for 2026 season

Conference USA has released a revised football schedule for the 2026 season following the departure of Louisiana Tech to the Sun Belt Conference. The league previously announced its 2026 slate on March 12 and included Louisiana Tech.
With the departure of Louisiana Tech to the Sun Belt and UTEP to the Mountain West, Conference USA drops to 10 teams for the 2026 season.
Returning CUSA members include Delaware, FIU, Jacksonville State, Kennesaw State, Liberty, Middle Tennessee, Missouri State, New Mexico State, Sam Houston, and WKU.
Top non-conference games for each CUSA team in 2026 include Delaware at Vanderbilt, FIU at USF, Georgia Southern at Jacksonville State, Kennesaw State at Tennessee, Liberty at James Madison, Middle Tennessee at Kansas, Missouri State at Texas A&M, New Mexico State at Florida State, Sam Houston at Texas Tech, and WKU at Georgia.
The 2026 Conference USA Championship Game will be played on Friday, Dec. 4 and will be televised by CBS Sports Network (CBSSN).
All 2026 game dates are subject to change. The Conference USA TV schedule for the 2026 season will be announced later this spring.
2026 Conference USA Football Schedule
Saturday, Aug. 29
Jax State at North Dakota State
NM State at Florida State
Thursday, Sept. 3
Merrimack at Delaware
West Georgia at Kennesaw State
Saturday, Sept. 5
FIU at South Florida
Eastern Kentucky at Jax State
Liberty at James Madison
Murray State at MTSU
Missouri State at Texas A&M
Mercyhurst at NM State
Sam Houston at Troy
WKU at Nevada
Saturday, Sept. 12
Delaware at Vanderbilt
Buffalo at FIU
Jax State at Ohio
Georgia State at Kennesaw State
Gardner-Webb at Liberty
MTSU at Marshall
Lindenwood at Missouri State
NM State at Hawaii
Tulsa at Sam Houston
WKU at Georgia
Saturday, Sept. 19
Coastal Carolina at Delaware
FIU at Florida Atlantic
Georgia Southern at Jax State
Kennesaw State at Tennessee
Ball State at Liberty
Nevada at MTSU
Marshall at Missouri State
Nicholls at Sam Houston
WKU at Indiana
Thursday, Sept. 24
Liberty at Coastal Carolina
Saturday, Sept. 26
Delaware at Virginia
Long Island at FIU
MTSU at Jax State
Kennesaw State at Arkansas State
Missouri State at SMU
New Mexico at NM State
Sam Houston at Texas Tech
Mercyhurst at WKU
Thursday, Oct. 1
WKU at NM State
Friday, Oct. 2
Liberty at Delaware
Saturday, Oct. 3
MTSU at Kansas
Wednesday, Oct. 7
NM State at FIU
Jax State at Kennesaw State
Thursday, Oct. 8
Sam Houston at Liberty
Missouri State at WKU
Tuesday, Oct. 13
Delaware at MTSU
FIU at Jax State
Wednesday, Oct. 14
Kennesaw State at Missouri State
WKU at Sam Houston
Tuesday, Oct. 20
Missouri State at Delaware
MTSU at FIU
Wednesday, Oct. 21
Liberty at Kennesaw State
NM State at Sam Houston
Tuesday, Oct. 27
Delaware at WKU
Sam Houston at Missouri State
Wednesday, Oct. 28
Jax State at NM State
Kennesaw State at MTSU
Saturday, Oct. 31
FIU at Liberty
Saturday, Nov. 7
Delaware at Kennesaw State
Missouri State at FIU
Sam Houston at Jax State
Liberty at NM State
WKU at MTSU
Saturday, Nov. 14
FIU at Delaware
Jax State at WKU
Kennesaw State at Sam Houston
MTSU at Liberty
NM State at Missouri State
Saturday, Nov. 21
Delaware at NM State
FIU at Kennesaw State
Missouri State at Jax State
WKU at Liberty
MTSU at Sam Houston
Saturday, Nov. 28
Jax State at Delaware
Sam Houston at FIU
Kennesaw State at WKU
Liberty at Missouri State
NM State at MTSU
Friday, Dec. 4
CUSA Championship (CBSSN)
