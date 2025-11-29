College football TV schedule: Rivalry Week Saturday 2025 kickoff times, TV

The college football TV schedule for Rivalry Week Saturday (Nov. 29) features a slate of games with conference championship and College Football Playoff berth ramifications.
The Saturday schedule begins at noon ET with 11 matchups. Rivalry games kicking off early include (1) Ohio State at (15) Michigan on FOX, Clemson at South Carolina on the SEC Network (SECN), and Kentucky at Louisville on the ACC Network (ACCN).
Rivalry games slated to kickoff at 3:30pm ET include Wisconsin at Minnesota on FS1, (14) Vanderbilt at (19) Tennessee on ESPN, Wake Forest at Duke on ACCN, and (6) Oregon at Washington.
Games kicking off at 7:30pm ET include UCLA at (17) USC on NBC, (10) Alabama at Auburn on ABC, North Carolina at NC State on ACCN, and Northwestern at Illinois on FOX.
Matchups set to conclude Rivalry Week include UNLV at Nevada at 9:00pm ET on CBS Sports Network (CBSSN), (9) Notre Dame at Stanford at 10:30pm ET on ESPN, and Fresno State at San Jose State at 10:30pm ET on FS1.
The complete FBS schedule for Saturday, Nov. 29, 2025 is listed below by conference.
College football TV schedule: Rivalry Week Saturday 2025
*All times Eastern.
ACC
Clemson at S. Carolina – 12pm, SECN
Kentucky at Louisville – 12pm, ACCN
Miami FL at Pitt – 12pm, ABC/ESPN3
Boston College at Syracuse – 3pm, The CW
Wake Forest at Duke – 3:30pm, ACCN
FSU at Florida – 4:30pm, ESPN2
Virginia Tech at Virginia – 7pm, ESPN
N. Carolina at NC State – 7:30pm, ACCN
SMU at California – 8pm, ESPN2
Notre Dame at Stanford – 10:30pm, ESPN
AMERICAN
ECU at FAU – 12pm, ESPN+
UAB at Tulsa – 3pm, ESPN+
Army at UTSA – 3:30pm, ESPN+
Rice at USF – 7pm, ESPN+
Charlotte at Tulane – 7:30pm, ESPNU
BIG 12
Houston at Baylor – 12pm, TNT/HBO Max
Iowa St at Oklahoma St – 12pm, ESPNU
Colorado at Kansas State – 12pm, FS1
Texas Tech at WVU – 12pm, ESPN
UCF at BYU – 1pm, ESPN2
Cincinnati at TCU – 3:30pm, FOX
BIG TEN
Ohio State at Michigan – 12pm, FOX
Oregon at Washington – 3:30pm, CBS/Paramount+
Penn State at Rutgers – 3:30pm, BTN
Wisconsin at Minnesota – 3:30pm, FS1
Maryland vs Michigan St (in Detroit) – 7pm, FS1
Northwestern at Illinois – 7:30pm, FOX
UCLA at USC – 7:30pm, NBC/Peacock
CONFERENCE USA
FIU at Sam Houston – 1pm, ESPN+
UTEP at Delaware – 1pm, ESPN+
LA Tech at Missouri State – 2pm, ESPN+
WKU at Jax State – 2pm, ESPN+
MTSU at NM State – 3pm, ESPN+
Kennesaw St at Liberty – 3:30pm, CBSSN
INDEPENDENTS
MAC
Ball St at Miami (Ohio) – 12pm, CBSSN
Toledo at CMU – 12pm, ESPN+
MOUNTAIN WEST
UNLV at Nevada – 9pm, CBSSN
Fresno St at San Jose St – 10:30pm, FS1
Wyoming at Hawaii – 11pm, Spectrum/Scripps/MWN
PAC-12
Oregon St at Washington St – 6:30pm, The CW
SEC
LSU at Oklahoma – 3:30pm, ABC/ESPN3
Missouri at Arkansas – 3:30pm, SECN
Vandy at Tennessee – 3:30pm, ESPN
Alabama at Auburn – 7:30pm, ABC/ESPN3
SUN BELT
Georgia Southern at Marshall – 1:30pm, ESPN+
Georgia State at ODU – 2pm, ESPN+
Arkansas State at App State – 2:30pm, ESPN+
South Alabama at Texas St – 3pm, ESPN+
ULM at Louisiana – 3pm, ESPN+
Troy at Southern Miss – 3:30pm, ESPN+
James Madison at CCU – 3:45pm, ESPNU
