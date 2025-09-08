College football schedule: TV selections for Sept. 20, 2025

College football schedule TV selections for the weekend of September 20, 2025 will be made today. Selections will be made by the four power conferences, while some Group of Six games will also be set.
A few were held under the six-day option. Those kickoff times and/or TV will be finalized on Sunday, Sept. 14.
College football schedule: Week 4 TV selections
*All times Eastern.
ACC
Saturday, Sept. 20
Syracuse at Clemson – 12pm, ABC or ESPN
SMU at TCU – 12pm, ESPN or ESPN2
Bowling Green at Louisville – 12pm, ACCN
Wofford at Virginia Tech – 12pm, ACCNX/ESPN+
Kent State at Florida State – 3:30pm, ACCN
North Carolina at UCF – 3:30pm, FOX
NC State at Duke – 4pm, ESPN2
Temple at Georgia Tech – 4:30pm, The CW
Florida at Miami – 7:30pm, ABC or 7pm, ESPN
Stanford at Virginia – 7:30pm, ACCN
California at San Diego State – 10:30pm, CBSSN
Off: Boston College, Pitt, Wake Forest
AMERICAN
Thursday, Sept. 18
Rice at Charlotte – 7:30pm, ESPN
Friday, Sept. 19
Tulsa at Oklahoma State – 7pm, ESPN
Saturday, Sept. 20
North Texas at Army – 12pm, CBSSN
Arkansas at Memphis – 12pm, ABC, ESPN/2
SC State at South Florida – 12pm, ESPN+
UAB at Tennessee – 12:45pm, SECN
Tulane at Ole Miss – 3:30pm, ESPN
Temple at Georgia Tech – 4:30pm, The CW
BYU at East Carolina – 7:30pm, ESPN2
UTSA at Colorado State – 9:30pm, FS1
Off: Florida Atlantic, Navy
BIG 12
Friday, Sept. 19
Tulsa at Oklahoma State – 7:30pm, ESPN
Saturday, Sept. 20
SMU at TCU – 12pm, ESPN or ESPN2
Texas Tech at Utah – 12pm, FOX
North Carolina at UCF – 3:30pm, FOX
West Virginia at Kansas – 6pm, FS1
Arizona State at Baylor – 7:30pm, FOX
BYU at East Carolina – 7:30pm, ESPN2
Wyoming at Colorado – 10:15pm, ESPN
Off: Arizona, Cincinnati, Houston, Iowa State, Kansas State
BIG TEN
Friday, Sept. 19
Iowa at Rutgers – 8pm, FOX
Saturday, Sept. 20
Maryland at Wisconsin – 12pm, NBC/Peacock
Oregon State at Oregon – 3pm, BTN
Michigan at Nebraska – 3:30pm, CBS/Paramount+
Purdue at Notre Dame – 3:30pm, NBC/Peacock
Illinois at Indiana – 7:30pm, NBC/Peacock
Washington at Washington State – 7:30pm, CBS/Paramount+
Michigan State at USC – 11pm, FOX
Off: Minnesota, Northwestern, Ohio State, Penn State, UCLA
CONFERENCE USA
Saturday, Sept. 20
James Madison at Liberty – 3:30pm, ESPNU
Arkansas State at Kennesaw State – 6pm, ESPN+
Delaware at FIU – 6pm, ESPN+
Marshall at Middle Tennessee – 7pm, ESPN+
Nevada at Western Kentucky – 7pm, ESPN+
UT Martin at Missouri State – 7pm, ESPN+
Murray State at Jax State – 7pm, ESPN+
Southern Miss at LA Tech – 7:30pm, ESPN+
Sam Houston at Texas – 8pm, ESPN+
ULM at UTEP – 9pm, ESPN+
Off: New Mexico State
INDEPENDENTS
Saturday, Sept. 20
Ball State at UConn – 3:30pm, CBSSN
Purdue at Notre Dame – 3:30pm, NBC/Peacock
Off: None
MAC
Saturday, Sept. 20
Bowling Green at Louisville – 12pm, ACCN
UNLV at Miami (Ohio) – 12pm, ESPNU
Wagner at CMU – 1pm, ESPN+
Gardner-Webb at Ohio – 3:30pm, ESPN+
Ball State at UConn – 3:30pm, CBSSN
Kent State at Florida State – 3:30pm, ACCN
Louisiana at EMU – 3:30pm, ESPN+
Toledo at WMU – 3:30pm, ESPN+
Troy at Buffalo – 3:30pm, ESPN+
NIU at Mississippi State – 4:15pm, SECN
Duquesne at Akron – 6pm, ESPN+
Off: UMass
MOUNTAIN WEST
Saturday, Sept. 20
UNLV at Miami (Ohio) – 12pm, ESPNU
Idaho at San Jose St. – 5pm, NBCS Bay/MWN
Nevada at WKU – 7pm, ESPN+
Boise State at Air Force – 7pm, CBSSN
McNeese at Utah State – 8pm, KMYU TV
UTSA at Colorado State – 9:30pm, FS1
Wyoming at Colorado – 10:15pm, ESPN
California at San Diego St. – 10:30pm, CBSSN
Fresno St. at Hawaii – 11:59pm, Spectrum/MWN
Off: New Mexico
PAC-12
Saturday, Sept. 20
Oregon State at Oregon – 3pm, BTN
Washington at Washington St. – 7:30pm, CBS/Paramount+
Off: None
SEC
Saturday, Sept. 20
Arkansas at Memphis – 12pm, ABC or ESPN/2
UAB at Tennessee – 12:45pm, SECN
Tulane at Ole Miss – 3:30pm, ESPN
Auburn at Oklahoma – 3:30pm, ABC
NIU at Mississippi State – 4:15pm, SECN
Florida at Miami – 7pm or 7:30pm, ABC or ESPN
S. Carolina at Mizzou – 7 or 7:30pm, ABC or ESPN
Georgia State at Vanderbilt – 7:30pm, ESPNU
Southeastern Louisiana at LSU – 7:45pm, SECN
Sam Houston at Texas – 8pm, ESPN+/SECN+
Off: Alabama, Georgia, Kentucky, Texas A&M
SUN BELT
Saturday, Sept. 20
James Madison at Liberty – 3:30pm, ESPNU
Louisiana at Eastern Michigan – 3:30pm, TV TBA
Troy at Buffalo – 3:30pm, ESPN+
Arkansas St. at Kennesaw St. – 6pm, ESPN+
Coastal Carolina at South Alabama – 7pm, ESPN+
Marshall at Middle Tennessee – 7pm, ESPN+
Maine at Georgia Southern – 7pm, ESPN+
Southern Miss at LA Tech – 7:30pm, ESPN+
Georgia St. at Vanderbilt – 7:30pm, ESPN2 or ESPNU
Nicholls at Texas State – 8pm, ESPN+
ULM at UTEP – 9pm, ESPN+
Off: App State, Old Dominion
