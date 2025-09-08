search

College football schedule: TV selections for Sept. 20, 2025

By Kevin Kelley - September 8, 2025
College football schedule: TV selections for Sept. 20, 2025

Photo: Matt Pendleton-Imagn Images

College football schedule TV selections for the weekend of September 20, 2025 will be made today. Selections will be made by the four power conferences, while some Group of Six games will also be set.

A few were held under the six-day option. Those kickoff times and/or TV will be finalized on Sunday, Sept. 14.

College football schedule: Week 4 TV selections

*All times Eastern.

ACC

Saturday, Sept. 20
Syracuse at Clemson – 12pm, ABC or ESPN
SMU at TCU – 12pm, ESPN or ESPN2
Bowling Green at Louisville – 12pm, ACCN
Wofford at Virginia Tech – 12pm, ACCNX/ESPN+
Kent State at Florida State – 3:30pm, ACCN
North Carolina at UCF – 3:30pm, FOX
NC State at Duke – 4pm, ESPN2
Temple at Georgia Tech – 4:30pm, The CW
Florida at Miami – 7:30pm, ABC or 7pm, ESPN
Stanford at Virginia – 7:30pm, ACCN
California at San Diego State – 10:30pm, CBSSN

Off: Boston College, Pitt, Wake Forest

AMERICAN

Thursday, Sept. 18
Rice at Charlotte – 7:30pm, ESPN

Friday, Sept. 19
Tulsa at Oklahoma State – 7pm, ESPN

Saturday, Sept. 20
North Texas at Army – 12pm, CBSSN
Arkansas at Memphis – 12pm, ABC, ESPN/2
SC State at South Florida – 12pm, ESPN+
UAB at Tennessee – 12:45pm, SECN
Tulane at Ole Miss – 3:30pm, ESPN
Temple at Georgia Tech – 4:30pm, The CW
BYU at East Carolina – 7:30pm, ESPN2
UTSA at Colorado State – 9:30pm, FS1

Off: Florida Atlantic, Navy

BIG 12

Friday, Sept. 19
Tulsa at Oklahoma State – 7:30pm, ESPN

Saturday, Sept. 20
SMU at TCU – 12pm, ESPN or ESPN2
Texas Tech at Utah – 12pm, FOX
North Carolina at UCF – 3:30pm, FOX
West Virginia at Kansas – 6pm, FS1
Arizona State at Baylor – 7:30pm, FOX
BYU at East Carolina – 7:30pm, ESPN2
Wyoming at Colorado – 10:15pm, ESPN

Off: Arizona, Cincinnati, Houston, Iowa State, Kansas State

BIG TEN

Friday, Sept. 19
Iowa at Rutgers – 8pm, FOX

Saturday, Sept. 20
Maryland at Wisconsin – 12pm, NBC/Peacock
Oregon State at Oregon – 3pm, BTN
Michigan at Nebraska – 3:30pm, CBS/Paramount+
Purdue at Notre Dame – 3:30pm, NBC/Peacock
Illinois at Indiana – 7:30pm, NBC/Peacock
Washington at Washington State – 7:30pm, CBS/Paramount+
Michigan State at USC – 11pm, FOX

Off: Minnesota, Northwestern, Ohio State, Penn State, UCLA

CONFERENCE USA

Saturday, Sept. 20
James Madison at Liberty – 3:30pm, ESPNU
Arkansas State at Kennesaw State – 6pm, ESPN+
Delaware at FIU – 6pm, ESPN+
Marshall at Middle Tennessee – 7pm, ESPN+
Nevada at Western Kentucky – 7pm, ESPN+
UT Martin at Missouri State – 7pm, ESPN+
Murray State at Jax State – 7pm, ESPN+
Southern Miss at LA Tech – 7:30pm, ESPN+
Sam Houston at Texas – 8pm, ESPN+
ULM at UTEP – 9pm, ESPN+

Off: New Mexico State

INDEPENDENTS

Saturday, Sept. 20
Ball State at UConn – 3:30pm, CBSSN
Purdue at Notre Dame – 3:30pm, NBC/Peacock

Off: None

MAC

Saturday, Sept. 20
Bowling Green at Louisville – 12pm, ACCN
UNLV at Miami (Ohio) – 12pm, ESPNU
Wagner at CMU – 1pm, ESPN+
Gardner-Webb at Ohio – 3:30pm, ESPN+
Ball State at UConn – 3:30pm, CBSSN
Kent State at Florida State – 3:30pm, ACCN
Louisiana at EMU – 3:30pm, ESPN+
Toledo at WMU – 3:30pm, ESPN+
Troy at Buffalo – 3:30pm, ESPN+
NIU at Mississippi State – 4:15pm, SECN
Duquesne at Akron – 6pm, ESPN+

Off: UMass

MOUNTAIN WEST

Saturday, Sept. 20
UNLV at Miami (Ohio) – 12pm, ESPNU
Idaho at San Jose St. – 5pm, NBCS Bay/MWN
Nevada at WKU – 7pm, ESPN+
Boise State at Air Force – 7pm, CBSSN
McNeese at Utah State – 8pm, KMYU TV
UTSA at Colorado State – 9:30pm, FS1
Wyoming at Colorado – 10:15pm, ESPN
California at San Diego St. – 10:30pm, CBSSN
Fresno St. at Hawaii – 11:59pm, Spectrum/MWN

Off: New Mexico

PAC-12

Saturday, Sept. 20
Oregon State at Oregon – 3pm, BTN
Washington at Washington St. – 7:30pm, CBS/Paramount+

Off: None

SEC

Saturday, Sept. 20
Arkansas at Memphis – 12pm, ABC or ESPN/2
UAB at Tennessee – 12:45pm, SECN
Tulane at Ole Miss – 3:30pm, ESPN
Auburn at Oklahoma – 3:30pm, ABC
NIU at Mississippi State – 4:15pm, SECN
Florida at Miami – 7pm or 7:30pm, ABC or ESPN
S. Carolina at Mizzou – 7 or 7:30pm, ABC or ESPN
Georgia State at Vanderbilt – 7:30pm, ESPNU
Southeastern Louisiana at LSU – 7:45pm, SECN
Sam Houston at Texas – 8pm, ESPN+/SECN+

Off: Alabama, Georgia, Kentucky, Texas A&M

SUN BELT

Saturday, Sept. 20
James Madison at Liberty – 3:30pm, ESPNU
Louisiana at Eastern Michigan – 3:30pm, TV TBA
Troy at Buffalo – 3:30pm, ESPN+
Arkansas St. at Kennesaw St. – 6pm, ESPN+
Coastal Carolina at South Alabama – 7pm, ESPN+
Marshall at Middle Tennessee – 7pm, ESPN+
Maine at Georgia Southern – 7pm, ESPN+
Southern Miss at LA Tech – 7:30pm, ESPN+
Georgia St. at Vanderbilt – 7:30pm, ESPN2 or ESPNU
Nicholls at Texas State – 8pm, ESPN+
ULM at UTEP – 9pm, ESPN+

Off: App State, Old Dominion

FOOTBALL SCHEDULES

College Football Schedule (FBS)

College Football TV Schedule (FBS & FCS)

View Comments (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments (2)