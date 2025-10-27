search

College football schedule: TV selections for November 8, 2025

By Kevin Kelley - October 27, 2025
College football schedule TV selections for the weekend of November 8, 2025 will be made today. Selections will be made by the four power conferences, while some Group of Six games will also be set.

A few games could be held under the six-day option. If held, those kickoff times and/or TV will be finalized on Sunday, Nov. 2. The schedule below will be updated as kickoff times and TV are announced, which is usually between 11:00am ET and 2:00pm ET.

College football schedule: Week 11 TV selections

*All times Eastern.

ACC

Saturday, Nov 8
Duke at UConn – 3:30pm, CBSSN
SMU at Boston College – TBA
California at Louisville – TBA
Florida State at Clemson – TBA
Syracuse at Miami FL – TBA
Stanford at North Carolina – TBA
Wake Forest at Virginia – TBA

Off: Georgia Tech, NC State, Pitt, Virginia Tech

AMERICAN

Thursday, Nov 6
UTSA at USF – 7:30pm, ESPN or ESPN2

Friday, Nov 7
Tulane at Memphis – 9pm, ESPN

Saturday, Nov 8
Temple at Army – 12pm, CBSSN
Navy at Notre Dame – 7:30pm, NBC/Peacock
Charlotte at East Carolina – TBA
Tulsa at Florida Atlantic – TBA
UAB at Rice – TBA

Off: North Texas

BIG 12

Friday, Nov 7
Houston at UCF – 8pm, FS1

Saturday, Nov 8
BYU at Texas Tech – TBA
Colorado at West Virginia – TBA
Iowa State at TCU – TBA
Kansas at Arizona – TBA

Off: Arizona State, Baylor, Cincinnati, Kansas State, Oklahoma State, Utah

BIG TEN

Friday, Nov 7
Northwestern at USC – 9pm, FOX

Saturday, Nov 8
Indiana at Penn State – TBA
Maryland at Rutgers – TBA
Nebraska at UCLA – TBA
Ohio State at Purdue – TBA
Oregon at Iowa – TBA
Washington at Wisconsin – TBA

Off: Illinois, Michigan, Michigan State, Minnesota

CONFERENCE USA

Saturday, Nov 8
Missouri St. at Liberty – 1pm, ESPN network
FIU at MTSU – 3pm, ESPN network
Jax State at UTEP – 3pm, ESPN network
LA Tech at Delaware – 3pm, ESPN network
Kennesaw St. at NM State – 4pm, ESPN network
Sam Houston at Oregon State – 10pm, The CW

Off: WKU

INDEPENDENTS

Saturday, Nov 8
Duke at UConn – 3:30pm, CBSSN
Navy at Notre Dame – 7:30pm, NBC/Peacock

Off: None

MAC

Tuesday, Nov 4
UMass at Akron – 7pm, ESPN2 or CBSSN
Miami OH at Ohio – 7pm, ESPN2 or CBSSN

Wednesday, Nov 5
Kent St. at Ball St. – 7-8pm, ESPN2 or ESPNU
NIU at Toledo – 7-8pm, ESPN2 or ESPNU

Saturday, Nov 8
Bowling Green at EMU – TBA

Off: Buffalo, Central Michigan, Western Michigan

MOUNTAIN WEST

Saturday, Nov 8
Nevada at Utah State – 7:30pm, CBSSN
SDSU at Hawaii – 11pm, Spectrum/Scripps/MWN
Air Force at San Jose State – TBA
UNLV at Colorado State – TBA

Off: Boise State, Fresno State, New Mexico, Wyoming

PAC-12

Saturday, Nov 8
Sam Houston at Oregon St. – 10pm, The CW

Off: Washington State

SEC

Saturday, Nov 8
Auburn at Vanderbilt – 3:30-4:30pm, TV TBA
Texas A&M at Missouri – 3:30-8pm, TV TBA
Florida at Kentucky – 3:30-8pm, TV TBA
Georgia at MS State – 12pm, ABC or ESPN
The Citadel at Ole Miss – 1pm, SECN+/ESPN+
LSU at Alabama – 6-8pm, TV TBA

Off: Arkansas, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas

SUN BELT

Thursday, Nov 6
GA Southern at App State – 7:30pm, ESPN or ESPN2

Saturday, Nov 8
Georgia State at CCU – TBA
James Madison at Marshall – TBA
Southern Miss at Arkansas State – TBA
Texas State at Louisiana – TBA

Off: Old Dominion, South Alabama, ULM, Troy

