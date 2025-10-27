College football schedule: TV selections for November 8, 2025

College football schedule TV selections for the weekend of November 8, 2025 will be made today. Selections will be made by the four power conferences, while some Group of Six games will also be set.
A few games could be held under the six-day option. If held, those kickoff times and/or TV will be finalized on Sunday, Nov. 2. The schedule below will be updated as kickoff times and TV are announced, which is usually between 11:00am ET and 2:00pm ET.
College football schedule: Week 11 TV selections
*All times Eastern.
ACC
Saturday, Nov 8
Duke at UConn – 3:30pm, CBSSN
SMU at Boston College – TBA
California at Louisville – TBA
Florida State at Clemson – TBA
Syracuse at Miami FL – TBA
Stanford at North Carolina – TBA
Wake Forest at Virginia – TBA
Off: Georgia Tech, NC State, Pitt, Virginia Tech
AMERICAN
Thursday, Nov 6
UTSA at USF – 7:30pm, ESPN or ESPN2
Friday, Nov 7
Tulane at Memphis – 9pm, ESPN
Saturday, Nov 8
Temple at Army – 12pm, CBSSN
Navy at Notre Dame – 7:30pm, NBC/Peacock
Charlotte at East Carolina – TBA
Tulsa at Florida Atlantic – TBA
UAB at Rice – TBA
Off: North Texas
BIG 12
Friday, Nov 7
Houston at UCF – 8pm, FS1
Saturday, Nov 8
BYU at Texas Tech – TBA
Colorado at West Virginia – TBA
Iowa State at TCU – TBA
Kansas at Arizona – TBA
Off: Arizona State, Baylor, Cincinnati, Kansas State, Oklahoma State, Utah
BIG TEN
Friday, Nov 7
Northwestern at USC – 9pm, FOX
Saturday, Nov 8
Indiana at Penn State – TBA
Maryland at Rutgers – TBA
Nebraska at UCLA – TBA
Ohio State at Purdue – TBA
Oregon at Iowa – TBA
Washington at Wisconsin – TBA
Off: Illinois, Michigan, Michigan State, Minnesota
CONFERENCE USA
Saturday, Nov 8
Missouri St. at Liberty – 1pm, ESPN network
FIU at MTSU – 3pm, ESPN network
Jax State at UTEP – 3pm, ESPN network
LA Tech at Delaware – 3pm, ESPN network
Kennesaw St. at NM State – 4pm, ESPN network
Sam Houston at Oregon State – 10pm, The CW
Off: WKU
INDEPENDENTS
Saturday, Nov 8
Duke at UConn – 3:30pm, CBSSN
Navy at Notre Dame – 7:30pm, NBC/Peacock
Off: None
MAC
Tuesday, Nov 4
UMass at Akron – 7pm, ESPN2 or CBSSN
Miami OH at Ohio – 7pm, ESPN2 or CBSSN
Wednesday, Nov 5
Kent St. at Ball St. – 7-8pm, ESPN2 or ESPNU
NIU at Toledo – 7-8pm, ESPN2 or ESPNU
Saturday, Nov 8
Bowling Green at EMU – TBA
Off: Buffalo, Central Michigan, Western Michigan
MOUNTAIN WEST
Saturday, Nov 8
Nevada at Utah State – 7:30pm, CBSSN
SDSU at Hawaii – 11pm, Spectrum/Scripps/MWN
Air Force at San Jose State – TBA
UNLV at Colorado State – TBA
Off: Boise State, Fresno State, New Mexico, Wyoming
PAC-12
Saturday, Nov 8
Sam Houston at Oregon St. – 10pm, The CW
Off: Washington State
SEC
Saturday, Nov 8
Auburn at Vanderbilt – 3:30-4:30pm, TV TBA
Texas A&M at Missouri – 3:30-8pm, TV TBA
Florida at Kentucky – 3:30-8pm, TV TBA
Georgia at MS State – 12pm, ABC or ESPN
The Citadel at Ole Miss – 1pm, SECN+/ESPN+
LSU at Alabama – 6-8pm, TV TBA
Off: Arkansas, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas
SUN BELT
Thursday, Nov 6
GA Southern at App State – 7:30pm, ESPN or ESPN2
Saturday, Nov 8
Georgia State at CCU – TBA
James Madison at Marshall – TBA
Southern Miss at Arkansas State – TBA
Texas State at Louisiana – TBA
Off: Old Dominion, South Alabama, ULM, Troy
