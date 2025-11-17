College football schedule: TV selections for November 29, 2025

College football schedule TV selections for the weekend of November 29, 2025 will be made today. Selections will be made by the four power conferences, while some Group of Six games will also be set.
A few games could be held under the six-day option. If held, those kickoff times and/or TV will be finalized on Sunday, Nov. 23. The schedule below will be updated as kickoff times and TV are announced, which is usually between 11:00am ET and 2:00pm ET.
College football schedule: Week 14 TV selections
*All times Eastern.
ACC
Friday, Nov 28
Georgia at Georgia Tech – 3:30pm, ABC/ESPN3
Saturday, Nov 29
Clemson at South Carolina – 12pm, ABC or ESPN
Florida State at Florida – 3:30–8pm, TV TBA
Virginia Tech at Virginia – TBA
Boston College at Syracuse – TBA
SMU at California – TBA
Wake Forest at Duke – TBA
Miami (FL) at Pitt – TBA
North Carolina at NC State – TBA
Notre Dame at Stanford – TBA
Kentucky at Louisville – TBA
Off: None
AMERICAN
Thursday, Nov 27
Navy at Memphis – 7:30pm, ESPN
Friday, Nov 28
Temple at North Texas – 3:30pm, ESPN
Saturday, Nov 29
Charlotte at Tulane – TBA
ECU at FAU – TBA
Rice at USF – TBA
UAB at Tulsa – TBA
Army at UTSA – TBA
Off: None
BIG 12
Friday, Nov 28
Utah at Kansas – 12pm, ABC or ESPN
Arizona at Arizona State – 9pm, FOX
Saturday, Nov 29
Cincinnati at TCU – TBA
Colorado at Kansas State – TBA
Houston at Baylor – TBA
Iowa State at Oklahoma State – TBA
Texas Tech at West Virginia – TBA
UCF at BYU – TBA
Off: None
BIG TEN
Friday, Nov 28
Iowa at Nebraska – 12pm, CBS/Paramount+
Indiana at Purdue – 7:30pm, NBC/Peacock
Saturday, Nov 29
Ohio State at Michigan – 12pm, FOX
Maryland vs Michigan St (in Detroit) – TBA
Northwestern at Illinois – TBA
Oregon at Washington – TBA
Penn State at Rutgers – TBA
UCLA at USC – TBA
Wisconsin at Minnesota – TBA
Off: None
CONFERENCE USA
FIU at Sam Houston – 1pm, ESPN network
UTEP at Delaware – 1pm, ESPN network
LA Tech at Missouri State – 2pm, ESPN network
WKU at Jax State – 2pm, ESPN network
MTSU at NM State – 3pm, ESPN network
Kennesaw St at Liberty – 3:30pm, CBSSN
Off: None
INDEPENDENTS
Saturday, Nov 29
Notre Dame at Stanford – TBA
Off: UConn
MAC
Tuesday, Nov 25
Bowling Green at UMass – 4:30pm, ESPNU
WMU at EMU – 7:30pm, ESPN2
Friday, Nov 28
Kent State at NIU – 12pm, ESPNU or CBSSN
Ohio at Buffalo – 12pm, ESPNU or CBSSN
Saturday, Nov 29
Toledo at Central Michigan – TBA
Ball State at Miami (Ohio) – TBA
Off: Akron
MOUNTAIN WEST
Friday, Nov 28
San Diego St at New Mexico – 3:30pm, CBSSN
Boise St at Utah St – 4pm, CBS/Paramount+
Air Force at Colorado State – TBA, FS1
Saturday, Nov 29
UNLV at Nevada – 9:00pm, CBSSN
Wyoming at Hawaii – 11pm, Spectrum/Scripps/MWN
Fresno St at San Jose St – TBA, FOX network
Off: None
PAC-12
Saturday, Nov 29
Oregon St at Washington St – 6:30pm, The CW
Off: None
SEC
Friday, Nov 28
Ole Miss at Mississippi St – 12pm, ABC or ESPN
Georgia at Georgia Tech – 3:30pm, ABC/ESPN3
Texas A&M at Texas – 7:30pm, ABC/ESPN3
Saturday, Nov 29
Clemson at S. Carolina – 12pm, ABC or ESPN
Vandy at Tennessee – 3:30–4:30pm, TV TBA
Alabama at Auburn – 3:30–8:00pm, TV TBA
LSU at Oklahoma – 3:30–8:00pm, TV TBA
Florida St at Florida – 3:30–8:00pm, TV TBA
Missouri at Arkansas – 6:00–8:00pm, TV TBA
Kentucky at Louisville – TBA
Off: None
SUN BELT
Saturday, Nov 29
Arkansas State at App State – TBA
James Madison at CCU – TBA
Georgia Southern at Marshall – TBA
Georgia State at ODU – TBA
ULM at Louisiana – TBA
Troy at Southern Miss – TBA
South Alabama at Texas St – TBA
Off: None
FOOTBALL SCHEDULES
College Football Schedule (FBS)
College Football TV Schedule (FBS & FCS)