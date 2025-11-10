College football schedule: TV selections for November 22, 2025

College football schedule TV selections for the weekend of November 22, 2025 will be made today. Selections will be made by the four power conferences, while some Group of Six games will also be set.
A few games could be held under the six-day option. If held, those kickoff times and/or TV will be finalized on Sunday, Nov. 16. The schedule below will be updated as kickoff times and TV are announced, which is usually between 11:00am ET and 2:00pm ET.
College football schedule: Week 13 TV selections
*All times Eastern.
ACC
Friday, Nov 21
Florida State at NC State – 8pm, ESPN
Saturday, Nov 22
Syracuse at Notre Dame – 3:30pm, NBC/Peacock
Delaware at Wake Forest – TBA
Furman at Clemson – TBA
California at Stanford – TBA
Duke at North Carolina – TBA
Pitt at Georgia Tech – TBA
Louisville at SMU – TBA
Miami (FL) at Virginia Tech – TBA
Off:
AMERICAN
Saturday, Nov 22
Tulsa at Army – 12pm, CBSSN
Charlotte at Georgia – 12:45pm, SECN
UConn at Florida Atlantic – TBA
East Carolina at UTSA – TBA
North Texas at Rice – TBA
Tulane at Temple – TBA
USF at UAB – TBA
Off:
BIG 12
Saturday, Nov 22
Arizona State at Colorado – TBA
Baylor at Arizona – TBA
BYU at Cincinnati – TBA
Kansas at Iowa State – TBA
Kansas State at Utah – TBA
Oklahoma State at UCF – TBA
TCU at Houston – TBA
Off:
BIG TEN
Saturday, Nov 22
Illinois at Wisconsin – TBA
Michigan at Maryland – TBA
Michigan State at Iowa – TBA
Nebraska at Penn State – TBA
Rutgers at Ohio State – TBA
USC at Oregon – TBA
Washington at UCLA – TBA
Minnesota at Northwestern – TBA
Off:
CONFERENCE USA
Saturday, Nov 22
Missouri St at Kennesaw St – 2pm, ESPN network
WKU at LSU – 6–8pm, TV TBA
Liberty at LA Tech – 3pm, ESPN network
NM State at UTEP – 3pm, ESPN network
Sam Houston at MTSU – 3pm, ESPN network
Jax State at FIU – 3:30pm, CBSSN
Off:
INDEPENDENTS
Saturday, Nov 22
Off:
MAC
Tuesday, Nov 18
Akron at BGSU – 7pm, ESPN2/U or CBSSN
UMass at Ohio – 7pm, ESPN2/U or CBSSN
WMU at NIU – 7pm, ESPN2/U or CBSSN
Wednesday, Nov 19
CMU at Kent State – 7pm, ESPN2 or ESPNU
Miami OH at Buffalo – 7pm, ESPN2 or ESPNU
Saturday, Nov 22
Ball State at Toledo – TBA
Off:
MOUNTAIN WEST
Friday, Nov 21
Hawaii at UNLV – 10:30pm, FS1
Saturday, Nov 22
Nevada at Wyoming – 2pm, TV TBA
New Mexico at Air Force – 7pm, CBSSN
Utah St at Fresno St – 10:30pm, CBSSN
Colorado St at Boise St – TBA
San Jose St at San Diego St – TBA
Off:
PAC-12
Saturday, Nov 22
Washington St at JMU – TBA
Off: Oregon State
SEC
Saturday, Nov 22
Missouri at Oklahoma – 12pm, ABC or ESPN
Samford at Texas A&M – 12pm, SECN+
Eastern Illinois at Alabama – 2pm, SECN+
Mercer at Auburn – 2:00pm, SECN+
CCU at S. Carolina – 3:30–4:30pm, TV TBA
Kentucky at Vandy – 3:30–4:30pm, TV TBA
Tennessee at Florida – 3:30–8pm, TV TBA
Arkansas at Texas – 3:30–8pm, TV TBA
Off:
SUN BELT
Thursday, Nov 20
Louisiana at A-State – 7:30pm, ESPN
Saturday, Nov 22
Georgia State at Troy – 4:00pm, TV TBA
Marshall at App State – TBA
ODU at Georgia Southern – TBA
Southern Miss at S. Alabama – TBA
ULM at Texas State – TBA
Off:
