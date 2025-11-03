College football schedule: TV selections for November 15, 2025

College football schedule TV selections for the weekend of November 15, 2025 will be made today. Selections will be made by the four power conferences, while some Group of Six games will also be set.
A few games could be held under the six-day option. If held, those kickoff times and/or TV will be finalized on Sunday, Nov. 9. The schedule below will be updated as kickoff times and TV are announced, which is usually between 11:00am ET and 2:00pm ET.
College football schedule: Week 12 TV selections
*All times Eastern.
ACC
Friday, Nov 14
Clemson at Louisville – 7:30pm, ESPN
Saturday, Nov 15
Notre Dame at Pitt – 12pm, ABC or ESPN
Virginia at Duke – 3:30pm, ESPN or ESPN2
NC State at Miami – 3:30pm, ESPN or ESPN2
Ga. Tech at Boston College – 3:30pm, ACCN
N. Carolina at Wake Forest – 4:30pm, The CW
Virginia Tech at FSU – 7:30pm, ACCN
Off: Cal, SMU, Stanford, Syracuse
AMERICAN
Saturday, Nov 15
USF at Navy – 12pm, ESPN network
Oregon State at Tulsa – TBA
Florida Atlantic at Tulane – TBA
Memphis at East Carolina – TBA
North Texas at UAB – TBA
UTSA at Charlotte – TBA
Off: Army, Rice, Temple
BIG 12
Saturday, Nov 15
Arizona at Cincinnati – TBA
Kansas State at Oklahoma State – TBA
TCU at BYU – TBA
UCF at Texas Tech – TBA
Utah at Baylor – TBA
West Virginia at Arizona State – TBA
Off: Colorado, Houston, Iowa State, Kansas
BIG TEN
Friday, Nov 14
Minnesota at Oregon – 9pm, FOX
Saturday, Nov 15
Iowa at USC – 3-3:30pm, TV TBA
Maryland at Illinois – TBA
Michigan at Northwestern – TBA
Penn State at Michigan State – TBA
Purdue at Washington – TBA
UCLA at Ohio State – TBA
Wisconsin at Indiana – TBA
Off: Nebraska, Rutgers
CONFERENCE USA
Saturday, Nov 15
Kennesaw St. at Jax State – 2pm, ESPN network
UTEP at Missouri St. – 3pm, ESPN network
MTSU at WKU – 3:30pm, ESPN network
NM State at Tennessee – 4:15pm, SECN
Liberty at FIU – 5pm, ESPN network
Delaware at Sam Houston – 7pm, ESPN network
LA Tech at Washington St. – 10pm, The CW
Off: None
INDEPENDENTS
Saturday, Nov 15
Air Force at UConn – 12pm, CBSSN
Notre Dame at Pitt – TBA
Off: None
MAC
Tuesday, Nov 11
Kent State at Akron – 7:30pm, ESPN2 or ESPNU
Ohio at WMU – 7:30pm, ESPN2 or ESPNU
Wednesday, Nov 12
Buffalo at CMU – 7pm, ESPN2/U or CBSSN
NIU at UMass – 7pm, ESPN2/U or CBSSN
Toledo at Miami OH – 7pm, ESPN2/U or CBSSN
Saturday, Nov 15
EMU at Ball State – TBA
Off: Bowling Green
MOUNTAIN WEST
Saturday, Nov 15
Air Force at UConn – 12pm, CBSSN
Colorado St. at New Mexico – 3pm, ALT/MWN
San Jose State at Nevada – 3:30pm, CBSSN
Utah State at UNLV – 7pm, CBSSN
Boise St. at San Diego St. – 10:30pm, CBSSN
Wyoming at Fresno State – TBA
Off: Hawaii
PAC-12
Saturday, Nov 15
LA Tech at Washington St. – 10pm, The CW
Oregon State at Tulsa – TBA
Off: None
SEC
Saturday, Nov 15
Arkansas at LSU – 12-1pm, TV TBA
S. Carolina at Texas A&M – 12-1pm, TV TBA
Tennessee Tech at Kentucky – 1:30pm, SECN+
Texas at Georgia – 3:30-8pm, TV TBA
Oklahoma at Alabama – 3:30-8pm, TV TBA
Florida at Ole Miss – 3:30-8pm, TV TBA
NM State at Tennessee – 4:15pm, SECN
Mississippi St. at Missouri – 6-8pm, TV TBA
Off: Auburn, Vanderbilt
SUN BELT
Thursday, Nov 13
Troy at Old Dominion – 7:30pm, ESPN
Saturday, Nov 15
CCU at Georgia Southern – TBA
Marshall at Georgia State – TBA
App State at James Madison – TBA
South Alabama at ULM – TBA
Texas State at Southern Miss – TBA
Off: Arkansas State, Louisiana
