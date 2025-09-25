College football schedule 2025: Week 5 matchups, TV, kickoff times

The 2025 college football schedule continues with Week 5 action, which covers a three-day span from Thursday, Sept. 25 through Saturday, Sept. 27. A total of 107 contests are on the docket across the Football Bowl Subdivision (FBS) and Football Championship Subdivision (FCS), down from 116 last week.
Week 5 action kicks off on Thursday at 7:30pm ET with one American Conference contest, and it features the East Carolina Pirates hosting the Army Black Knights. The game will be televised by ESPN.
Three games are slated for Friday, Sept. 26, beginning at 7:00pm ET with the Virginia Cavaliers hosting the No. 8 Florida State Seminoles on ESPN. That game is followed by No. 24 TCU at Arizona State at 9:00pm ET (ESPN) and Houston at Oregon State at 10:30pm ET (ESPN).
On Saturday, 18n games kickoff the slate at noon ET, highlighted by No. 23 Illinois hosting No. 21 USC on FOX.
Featured games in the 3:30pm ET timeslot include No. 4 LSU at No. 13 Ole Miss (ABC), Utah at West Virginia (FOX), Auburn at No. 9 Texas A&M (ESPN), and No. 1 Ohio State at Washington (CBS).
Primetime games to keep an eye on include No. 17 Alabama at No. 5 Georgia (ABC) and No. 6 Oregon at No. 3 Penn State (NBC).
For the night owls this week, No. 25 BYU visits Colorado on ESPN, while Montana plays host to Idaho on ESPN2 both at 10:15pm ET.
Check out the complete FBS TV schedule for Week 5 by conference below.
2025 College Football Schedule: Week 5
* All times Eastern.
ACC
Friday, Sep 26
Florida State at Virginia – 7pm, ESPN
Saturday, Sep 27
Ga. Tech at Wake Forest – 12pm, ESPN
Louisville at Pitt – 12pm, ESPN2
Duke at Syracuse – 12pm, ACCN
Cal at Boston College – 3:30pm, ACCN
Virginia Tech at NC State – 7pm, The CW
San Jose State at Stanford – 7:30pm, ACCN
Off: Clemson, Miami, North Carolina, SMU
AMERICAN
Thursday, Sep 25
Army at East Carolina – 7:30pm, ESPN
Saturday, Sep 27
South Alabama at North Texas – 12pm, ESPNU
Rice at Navy – 3:30pm, CBSSN
Tulane at Tulsa – 4pm, ESPNU
Memphis at FAU – 7pm, ESPN2
Off: Charlotte, Temple, UAB, USF, UTSA
BIG 12
Friday, Sep 26
TCU at Arizona State – 9pm, FOX
Houston at Oregon State – 10:30pm, ESPN
Saturday, Sep 27
Cincinnati at Kansas – 12pm, TNT/HBO Max
UCF at Kansas State – 12pm, FS1
Baylor at Oklahoma State – 3:30pm, ESPN2
Utah at West Virginia – 3:30pm, FOX
Arizona at Iowa State – 7pm, ESPN
BYU at Colorado – 10:15pm, ESPN
Off: Texas Tech
BIG TEN
Saturday, Sep 27
Rutgers at Minnesota – 12pm, BTN
USC at Illinois – 12pm, FOX
Indiana at Iowa – 3:30pm, Peacock
Ohio State at Washington – 3:30pm, CBS/Paramount+
UCLA at Northwestern – 3:30pm, BTN
Oregon at Penn State – 7:30pm, NBC/Peacock
Off: Maryland, Michigan, Michigan State, Nebraska, Purdue, Wisconsin
CONFERENCE USA
Saturday, Sep 27
NM State at New Mexico – 4pm, ALT/MWN
Liberty at Old Dominion – 6pm, ESPN+
MTSU at Kennesaw State – 6pm, ESPN+
Jax State at Southern Miss – 7pm, ESPN+
WKU at Missouri State – 7pm, ESPN+
Louisiana Tech at UTEP – 9pm, ESPN+
Off: Delaware, FIU, Sam Houston
INDEPENDENTS
Saturday, Sep 27
Notre Dame at Arkansas – 12pm, ABC/ESPN3
UConn at Buffalo – 3:30pm, ESPN+
Off: None
MAC
Saturday, Sep 27
Bowling Green at Ohio – 12pm, CBSSN
EMU at CMU – 1pm, ESPN+
Akron at Toledo – 3:30pm, ESPN+
Lindenwood at Miami OH – 3:30pm, ESPN+
UConn at Buffalo – 3:30pm, ESPN+
San Diego State at NIU – 3:30pm, ESPN+
Rhode Island at WMU – 6:30pm, ESPN+
UMass at Missouri – 7:30pm, ESPNU
Off: Ball State, Kent State
MOUNTAIN WEST
Saturday, Sep 27
Utah State at Vanderbilt – 12:45pm, SECN
San Diego State at NIU – 3:30pm, ESPN+
Hawaii at Air Force – 4pm, FS1
NM State at New Mexico – 4pm, ALT/MWN
App State at Boise St. – 7:30pm, FS1
San Jose State at Stanford – 7:30pm, ACCN
Washington St. at Colorado St. – 7:30pm, CBSSN
Off: Fresno State, Nevada, UNLV, Wyoming
PAC-12
Friday, Sep 26
Houston at Oregon State – 10:30pm, ESPN
Saturday, Sep 27
Washington St. at Colorado St. – 7:30pm, CBSSN
Off: None
SEC
Saturday, Sep 27
Notre Dame at Arkansas – 12pm, ABC/ESPN3
Utah State at Vanderbilt – 12:45pm, SECN
Auburn at Texas A&M – 3:30pm, ESPN
LSU at Ole Miss – 3:30pm, ABC/ESPN3
Tennessee at Mississippi State – 4:15pm, SECN
UMass at Missouri – 7:30pm, ESPNU
Alabama at Georgia – 7:30pm, ABC/ESPN3
Kentucky at South Carolina – 7:45pm, SECN
Off: Florida, Oklahoma, Texas
SUN BELT
Saturday, Sep 27
South Alabama at North Texas – 12pm, ESPNU
Georgia Southern at JMU – 1:30pm, ESPN+
Arkansas State at ULM – 3pm, ESPN+
Liberty at Old Dominion – 6pm, ESPN+
Jax State at Southern Miss – 7pm, ESPN+
App State at Boise State – 7:30pm, FS1
Marshall at Louisiana – 8pm, ESPN+
Off: Coastal Carolina, Georgia State, Texas State, Troy
