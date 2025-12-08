College football bowl schedule: Games finalized for 2025-26 season

The College Football Bowl Schedule for the 2025-26 season has been finalized after conferences and bowls officially announced their bowl game selections.
Bowl Season officially kicks off on Saturday, Dec. 13, 2025 with the Cricket Celebration Bowl, which features the South Carolina State Bulldogs facing the Prairie View A&M Panthers. The game will be televised by ABC at noon ET.
Later on Saturday, the Bucked Up LA Bowl Hosted by Gronk will kickoff at 9:00pm ET, also on ABC. That matchup features the Boise State Broncos taking on the Washington Huskies.
Six bowl games are scheduled to be played between Tuesday, Dec. 16 and Friday, Dec. 19, and then the College Football Playoff kicks off on Friday evening (Dec. 19) with a First Round matchup that features the No. 9 Alabama Crimson Tide traveling to Norman, Okla., to take on the No. 8 Oklahoma Sooners. The game will be televised by ESPN and ABC at 8:00pm ET.
The remaining three first round College Football Playoff matchups are scheduled for Saturday, Dec. 20. Those contests include No. 10 Miami at No. 7 Texas A&M (noon ET, ESPN and ABC), No. 11 Tulane at No. 6 Ole Miss (3:30pm ET, TNT/truTV/HBO Max), and No. 12 James Madison at No. 5 Oregon (7:30pm ET, TNT/truTV/HBO Max).
Bowl games resume on Monday, Dec. 22 and Tuesday, Dec. 23 with a total of four contests. Then on Christmas Eve (Wednesday, Dec. 24), the Sheraton Hawai’i Bowl kicks off in primetime at 8:00pm ET on ESPN. That game features the California Golden Bears and the Hawai’i Rainbow Warriors.
A total of 15 bowl games are scheduled for Friday, Dec. 26 through Tuesday, Dec. 30 leading up to New Year’s Eve on Wednesday, Dec. 31. New Year’s Eve features a slate of five games, culminating with the College Football Playoff Quarterfinal at the Goodyear Cotton Bowl. That game features No. 2 Ohio State facing either Miami or Texas A&M at 7:30pm ET on ESPN.
New Year’s Day, which is on Thursday, Jan. 1, 2026, features three College Football Playoff Quarterfinals — James Madison or Oregon vs. No. 4 Texas Tech in the Capital One Orange Bowl (noon ET, ESPN), Alabama or Oklahoma vs. No. 1 Indiana in the Rose Bowl Game (4:00pm ET, ESPN), and Ole Miss or Tulane vs. No. 3 Georgia in the Allstate Sugar Bowl (8:00pm ET, ESPN).
Four bowl games are scheduled for Friday, Jan. 2, 2026, and then there is a six-day break in the action before the first College Football Playoff Semifinal on Thursday, Jan. 8. That game is slated for the Vrbo Fiesta Bowl and it will be televised by ESPN at 7:30pm ET.
The second semifinal will be played at the Chick-fil-A Peach Bowl on Friday, Jan. 9, and it also kicks off at 7:30pm ET on ESPN.
The winners of the two semifinal contests will meet in the College Football Playoff National Championship on Monday, Jan. 19, 2026, at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Fla. The game will be televised by ESPN at 7:30pm ET.
Below is the complete schedule of College Football Playoff games and the College Football Bowl games for the 2025-26 season.
College Football Playoff
CFP FIRST ROUND GAMES
(9) Alabama at (8) Oklahoma
Friday, Dec. 19 | 8:00pm ET, ABC/ESPN
Gaylord Family OK Mem. Stadium – Norman, OK
(10) Miami at (7) Texas A&M
Saturday, Dec. 20 | Noon ET, ABC/ESPN
Kyle Field – College Station, TX
(11) Tulane at (6) Ole Miss
Saturday, Dec. 20 | 3:30pm ET, TNT/Max
Vaught-Hemingway Stadium – Oxford, MS
(12) James Madison at (5) Oregon
Saturday, Dec. 20 | 7:30pm ET, TNT/Max
Autzen Stadium – Eugene, OR
CFP QUARTERFINALS
Goodyear Cotton Bowl Classic
Miami/Texas A&M vs. (2) Ohio State
Wednesday, Dec. 31, 2025 | 7:30pm ET, ESPN
AT&T Stadium – Arlington, TX
Capital One Orange Bowl
JMU/Oregon vs. (4) Texas Tech
Thursday, Jan. 1, 2026 | Noon ET, ESPN
Hard Rock Stadium – Miami Gardens, FL
Rose Bowl Game
Alabama/Oklahoma vs. (1) Indiana
Thursday, Jan. 1, 2026 | 4pm ET, ESPN
Rose Bowl Stadium – Pasadena, CA
Allstate Sugar Bowl
Tulane/Ole Miss vs. (3) Georgia
Thursday, Jan. 1, 2026 | 8pm ET, ESPN
Caesars Superdome – New Orleans, LA
CFP SEMIFINALS
Vrbo Fiesta Bowl
Thursday, Jan. 8, 2026 | 7:30pm ET, ESPN
State Farm Stadium – Glendale, AZ
Chick-fil-A Peach Bowl
Friday, Jan. 9, 2026 | 7:30pm ET, ESPN
Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA
CFP National Championship
Monday, Jan. 19, 2026 | 7:30pm ET, ESPN
Hard Rock Stadium – Miami Gardens, FL
College Football Bowl Schedule
Cricket Celebration Bowl
SC State vs. Prairie View A&M
Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA
Sat. Dec. 13 | Noon ET | ABC
Bucked Up LA Bowl
Boise State vs. Washington
SoFi Stadium – Inglewood, CA
Sat. Dec. 13 | 8pm ET | ABC
IS4S Salute to Veterans Bowl
Troy vs. Jacksonville State
Cramton Bowl – Montgomery, AL
Tues., Dec. 16 | 9pm ET | ESPN
StaffDNA Cure Bowl
Old Dominion vs. South Florida
Camping World Stadium – Orlando, FL
Wed., Dec. 17 | 5pm ET | ESPN
68 Ventures Bowl
Louisiana vs. Delaware
Hancock Whitney Stadium – Mobile, AL
Wed., Dec. 17 | 8:30pm ET | ESPN
Xbox Bowl
Missouri State vs. Arkansas State
Ford Center at The Star – Frisco, TX
Thu., Dec. 18 | 9pm ET | ESPN2
Myrtle Beach Bowl
Kennesaw State vs. Western Michigan
Brooks Stadium – Conway, SC
Fri., Dec. 19 | 11am ET | ESPN
Union Home Mortgage Gasparilla Bowl
Memphis vs. NC State
Raymond James Stadium – Tampa, FL
Fri., Dec. 19 | 2:30pm ET | ESPN
Famous Idaho Potato Bowl
Washington State vs. Utah State
Albertsons Stadium – Boise, ID
Mon., Dec. 22 | 2pm ET | ESPN
Bush’s Boca Raton Bowl of Beans
Toledo vs. Louisville
Flagler Credit Union Stadium – Boca Raton, FL
Tues., Dec. 22 | 2pm ET | ESPN
New Orleans Bowl
Western Kentucky vs. Southern Miss
Caesars Superdome – New Orleans, LA
Tues., Dec. 22 | 5:30pm ET | ESPN
Scooter’s Coffee Frisco Bowl
UNLV vs. Ohio
Ford Center at The Star – Frisco, TX
Tues., Dec. 22 | 9pm ET | ESPN
Sheraton Hawai’i Bowl
CA vs. Hawaii
Ching Complex – Honolulu, HI
Wed., Dec. 24 | 8pm ET | ESPN
GameAbove Sports Bowl
Central Michigan vs. Northwestern
Ford Field – Detroit
Fri., Dec. 26 | 1pm ET | ESPN
Rate Bowl
New Mexico vs. Minnesota
Chase Field – Phoenix
Fri., Dec. 26 | 4:30pm ET | ESPN
SERVPRO First Responder Bowl
Florida International vs. UTSA
Gerald J. Ford Stadium – Dallas
Fri., Dec. 26 | 8pm ET | ESPN
Go Bowling Military Bowl
Pittsburgh vs. East Carolina
Navy-Marine Corps Mem. Stadium – Annapolis, MD
Sat., Dec. 27 | 11am ET | ESPN
Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl
Penn State vs. Clemson
Yankee Stadium – Bronx, NY
Sat., Dec. 27 | Noon ET | ABC
Wasabi Fenway Bowl
UConn vs. Army
Fenway Park – Boston, MA
Sat., Dec. 27 | 2:15pm ET | ESPN
Pop-Tarts Bowl
Georgia Tech vs. BYU
Camping World Stadium – Orlando, FL
Sat., Dec. 27 | 3:30pm ET | ABC
Snoop Dogg Arizona Bowl
Miami – OH vs. Fresno State
Arizona Stadium – Tucson, AZ
Sat., Dec. 27 | 4:30pm ET | The CW
Isleta New Mexico Bowl
North Texas vs. San Diego State
University Stadium – Albuquerque, NM
Sat., Dec. 27 | 5:45pm ET | ESPN
TaxSlayer Gator Bowl
Virginia vs. Missouri
EverBank Stadium – Jacksonville, FL
Sat., Dec. 27 | 7:30pm ET ABC
Kinder’s Texas Bowl
LSU vs. Houston
NRG Stadium – Houston, TX
Sat., Dec. 27 | 9:15pm ET | ESPN
JLab Birmingham Bowl
Matchup TBD
Protective Stadium – Birmingham, AL
Mon., Dec. 29 | 2pm ET | ESPN
Radiance Tech. Independence Bowl
Coastal Carolina vs. Louisiana Tech
Independence Stadium – Shreveport, LA
Tues., Dec. 30 | 2pm ET | ESPN
Liberty Mutual Music City Bowl
Tennessee vs. Illinois
Nissan Stadium – Nashville, TN
Tues., Dec. 30 | 5:30pm ET | ESPN
Valero Alamo Bowl
USC vs. TCU
Alamodome – San Antonio, TX
Tues., Dec. 30 | 9pm ET | ESPN
ReliaQuest Bowl
Iowa vs. Vanderbilt
Raymond James Stadium – Tampa, FL
Wed., Dec. 31 | Noon ET | ESPN
Tony the Tiger Sun Bowl
Arizona State vs. Duke
Sun Bowl Stadium – El Paso, TX
Wed., Dec. 31 | 2pm ET | CBS
Cheez-It Citrus Bowl
Michigan vs. Texas
Camping World Stadium – Orlando, FL
Wed., Dec. 31 | 3pm ET | ABC
SRS Distribution Las Vegas Bowl
Nebraska vs. Utah
Allegiant Stadium – Las Vegas, NV
Wed., Dec. 31 | 3:30pm ET | ESPN
Lockheed Martin Armed Forces Bowl
Rice vs. Texas State
Amon G. Carter Stadium – Fort Worth, TX
Fri., Jan. 2 | 1pm ET | ESPN
AutoZone Liberty Bowl
Navy vs. Cincinnati
Simmons Bank Liberty Stadium – Memphis, TN
Fri., Jan. 2 | 4:30pm ET | ESPN
Duke’s Mayo Bowl
Wake Forest vs. Mississippi State
Bank of America Stadium – Charlotte, NC
Fri., Jan. 2 | 8pm ET | ESPN
Trust & Will Holiday Bowl
Arizona vs. SMU
Snapdragon Stadium – San Diego, CA
Fri., Jan. 2 | 8pm ET | FOX
