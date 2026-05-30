CBS Sports Network sets 2026 college football TV schedule

CBS Sports Network (CBSSN) has announced its 2026 college football TV schedule, and it includes 79 games set for broadcast.
The schedule kicks off in Week Zero on Saturday, August 29 at 7:00pm ET / 6:00pm CT with new FBS and Mountain West member North Dakota State hosting Jacksonville State.
CBS Sports Network will again serve as the home of Service Academy football. The network will televise five Army Black Knights home games, four Navy Midshipmen home games, and two Air Force Falcons home games.
The 2026 Conference USA Football Championship Game on Friday, December 4 will be televised by CBS Sports Network at 7:00pm ET. This will be the eighth consecutive season that CBSSN has televised the CUSA football championship game.
Below is the complete list of CBSSN college football TV selections as of Wednesday, May 27:
2026 CBSSN college football TV schedule
*All times Eastern.
Saturday, Aug. 29, 2026
Jacksonville State at North Dakota State – 5:30pm
Saturday, Sep. 5, 2026
Bryant at Army – 12pm
Towson at Navy – 3:30pm
Idaho State at Utah State – 7pm
WKU at Nevada – 10:30pm
Saturday, Sep. 12, 2026
USF at Army – 12pm
Maryland at UConn – 3:30pm
Southern Utah at Colorado State – 7pm
Sacramento State at Fresno State – 10:30pm
Saturday, Sep. 19, 2026
Coastal Carolina at Delaware – 11:30am
Temple at Toledo – 3pm
Marshall at Missouri State – 6:30pm
South Dakota at Boise State – 10pm
Saturday, Sep. 26, 2026
New Mexico at New Mexico State – 3:30pm
Troy at Utah State – 7:30pm
Thursday, Oct. 1, 2026
WKU at New Mexico State – 8pm
Friday, Oct. 2, 2026
Liberty at Delaware – 7pm
Saturday, Oct. 3, 2026
Syracuse at UConn – 12pm
California at UNLV – 3:30pm
Utah State at Boise State – 7:30pm
Wednesday, Oct. 7, 2026
Jacksonville State at Kennesaw State – 7pm
Thursday, Oct. 8, 2026
Missouri State at WKU – 7pm
Friday, Oct. 9, 2026
Wyoming at San Jose State – 9pm
Saturday, Oct. 10, 2026
Tulane at Army – 12pm
Tulsa at Navy – 3:30pm
Air Force at Northern Illinois – 7:30pm
Tuesday, Oct. 13, 2026
Delaware at Middle Tennessee – 7pm
Wednesday, Oct. 14, 2026
Kennesaw State at Missouri State – 7:30pm
Thursday, Oct. 15, 2026
Colorado State at Texas State – 8pm
Saturday, Oct. 17, 2026
Florida Atlantic at Army – 12pm
UNLV at Air Force – 3:30pm
Nevada at North Dakota State – 7pm
Fresno State at San Diego State – 10:30pm
Tuesday, Oct. 20, 2026
Middle Tennessee at FIU – 7pm
Wednesday, Oct. 21, 2026
Liberty at Kennesaw State – 7pm
Friday, Oct. 23, 2026
UMass at UConn – 7pm
Saturday, Oct. 24, 2026
North Texas at Navy – 3:30pm
Utah State at Texas State – 7:30pm
Tuesday, Oct. 27, 2026
Delaware at WKU – 7pm
Wednesday, Oct. 28, 2026
Kennesaw State at Middle Tennessee – 7pm
Saturday, Oct. 31, 2026
Bowling Green at Western Michigan – 12pm
FIU at Liberty – 3:30pm
Washington State at San Diego State – 7pm
Northern Illinois at UNLV – 10:30pm
Wednesday, Nov. 4, 2026
Mid-American Conference TBD – 7pm
Friday, Nov. 6, 2026
New Mexico at Nevada – 9pm
Saturday, Nov. 7, 2026
North Carolina at UConn – 12pm
Temple at Navy – 3:30pm
Sam Houston at Jacksonville State – 7pm
Wyoming at UNLV – 10:30pm
Tuesday, Nov. 10, 2026
Mid-American Conference TBD – 7pm
Wednesday, Nov. 11, 2026
Mid-American Conference TBD – 7pm
Saturday, Nov. 14, 2026
James Madison at UConn – 12pm
Middle Tennessee at Liberty – 3:30pm
San Jose State at Air Force – 7pm
Colorado State at Washington State – 10:30pm
Tuesday, Nov. 17, 2026
Mid-American Conference TBD – 7pm
Wednesday, Nov. 18, 2026
Mid-American Conference TBD – 7pm
Saturday, Nov. 21, 2026
East Carolina at Army – 12pm
Old Dominion at UConn – 3:30pm
UNLV at San Jose State – 7pm
Utah State at Oregon State – 10:30pm
Friday, Nov. 27, 2026
Mid-American Conference TBD – 12pm
North Dakota State at San Jose State – 3:30pm
Saturday, Nov. 28, 2026
Mid-American Conference TBD – 12pm
Jacksonville State at Delaware – 3:30pm
Nevada at UNLV – 9pm
Friday, Dec. 4, 2026
CUSA Championship Game – 7pm