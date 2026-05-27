American football schedule: 2026 Early season kickoff times, TV set

By Kevin Kelley - May 27, 2026
The American football schedule 2026 early season kickoff times and TV slate has been announced, which includes 39 games in the first four weeks, including Week Zero.

The schedule kicks off in Week Zero on Saturday, August 29 with one team in action. That contest features the Memphis Tigers traveling to Las Vegas to face UNLV (10:00pm ET, FOX).

One contest was moved up two days to Thursday, September 3 — UAB at Illinois (9:00pm ET, BTN).

The remaining 12 American teams are scheduled to begin their 2026 seasons on Saturday, September 5. The lineup is highlighted by the East Carolina Pirates visiting Alabama at noon ET on ABC, Tulane traveling to face Duke at 3:30pm ET on ACCN, and Tulsa hosting Oklahoma State at 3:45m ET on ESPNU.

The 2026 American Football Championship is set for Saturday, December 5 and it will be televised by ABC at 8:00pm ET.

Listed below are the American games that have been selected for television as of May 27, which includes several additional contests from Sept. 25 through Dec. 12. The remaining American controlled games will be announced 6-12 days prior to the date of the game.

*All times Eastern.

Saturday, Aug. 29
Memphis at UNLV – 10pm, FOX

Thursday, Sept. 3
UAB at Illinois – 9pm, BTN

Saturday, Sept. 5
East Carolina at Alabama – Noon, ABC
North Texas at Indiana – Noon, FOX
Bryant at Army – Noon, CBSSN
Rhode Island at Temple – 2pm, ESPN+
Tulane at Duke – 3:30pm, ACC Network
Towson vs Navy – 3:30pm, CBSSN
The Citadel at Charlotte – 3:30pm, ESPN+
UTRGV at UTSA – 3:30pm, ESPN+
Oklahoma State at Tulsa – 3:45pm, ESPNU
Arkansas State at Memphis – 7pm, ESPN+
HCU at Rice – 7pm, ESPN+
FIU at USF – 7pm, ESPN+
FAU at Florida – 7:45pm, SECN

Saturday, Sept. 12
USF at Army* – Noon, CBSSN
Penn State at Temple – Noon, ESPN2
App State at East Carolina – Noon, ESPNU
Rice at Notre Dame – 3:30pm, NBC/Peacock
UTSA at Texas State – 3:30pm, The CW
ULM at UAB – 3:30pm, ESPN+
UNLV at North Texas – 3:45pm, ESPNU
Memphis at Boise State – 6pm, USA
South Alabama at Tulane – 7pm, ESPN+
Tulsa at Sam Houston – 7pm, ESPN+
Navy at FAU* – 7:30pm, ESPNU or ESPN+
Charlotte at Ole Miss – 7:45pm, ESPN2 or SECN

Saturday, Sept. 19
Tulane at Kansas State – Noon, ESPN2
North Texas at Texas State – Noon, USA
Temple at Toledo – 3pm, CBSSN
Charlotte at App State – 6pm, ESPN+
East Carolina at Old Dominion – 6pm, ESPN+
FIU at FAU – 6pm, ESPN+
UT Martin at Memphis – 7pm, ESPN+
Western Michigan at Rice – 7pm, ESPN+
Delaware State at USF – 7pm, ESPN+
UAB at Louisiana – 8pm, ESPN+
UTSA at Texas – 8pm, SECN+
East Texas A&M at Tulsa – 8pm, ESPN+

Friday, Sept. 25
Army at Temple* – 4pm, ESPN
Navy at UAB* – 7pm, ESPN

Saturday, Sept. 26
NC Central at East Carolina – 4pm, ESPN+
HCU at North Texas – 7:30pm, ESPN+
Rice at Fresno State – 10pm, The CW

Thursday, Oct. 1
North Texas at Tulsa* – 9pm, ESPN

Saturday, Oct. 3
Navy at Air Force – Noon, CBS/Paramount+
Texas Southern at FAU – 6pm, ESPN+
Samford at UAB – TBD, ESPN+

Thursday, Oct. 8
USF at UTSA* – 7:30pm, ESPN or ESPN2

Saturday, Oct. 10
Tulane at Army* – Noon, CBSSN
Tulsa at Navy* – 3:30pm, CBSSN

Thursday, Oct. 15
East Carolina at UAB* – 7:30pm, ESPN or ESPN2

Friday, Oct. 16
Memphis at Tulane* – 7:30pm, ESPN

Saturday, Oct. 17
FAU at Army* – Noon, CBSSN

Thursday, Oct. 22
East Carolina at Memphis* – 7:30pm, ESPN2

Friday, Oct. 23
Army at Tulsa* – 8:30pm, ESPN2

Saturday, Oct. 24
North Texas at Navy* – 3:30pm, CBSSN

Thursday, Oct. 29
FAU at North Texas* – 7:30pm, ESPN or ESPN2

Friday, Oct. 30
Tulane at Charlotte* – 7pm, ESPN2

Saturday, Oct. 31
Notre Dame at Navy – Noon, ABC or ESPN

Thursday, Nov. 5
UTSA at FAU* – 8pm, ESPN or ESPN2

Friday, Nov. 6
USF at East Carolina* – 7:30pm, ESPN2

Saturday, Nov. 7
Temple at Navy* – 3:30pm, CBSSN
Air Force at Army – 7:30pm, CBS/Paramount+

Thursday, Nov. 12
Memphis at USF* – 8pm, ESPN or ESPN2

Thursday, Nov. 19
Rice at Temple* – 7:30pm, ESPN

Saturday, Nov. 21
Memphis at Navy* – Noon, TBD
East Carolina at Army* – Noon, CBSSN

Friday, Nov. 27
TBD – Noon, ESPN

Saturday, Dec. 5
American Football Championship – 8pm, ABC

Saturday, Dec. 12
Army vs. Navy – 3pm, CBS

