2026 SEC football schedule announced

The 2026 SEC football schedule was officially announced on Wednesday. Conference play kicks off on Saturday, Sept. 12 with Alabama at Kentucky.
The 2026 season will be the first for the league with a nine-game conference football schedule format. Each SEC team will also play three non-conference opponents, and one of those opponents is still required to be from a power conference or Notre Dame.
The top two teams in the overall standings will meet in the 2026 SEC Championship Game, which is set for Saturday, Dec. 5 and will be televised by ABC.
Featured non-conference match-ups for each SEC team in 2026 include Florida State at Alabama, Arkansas at Utah, Auburn vs. Baylor (in Atlanta), Florida at Florida State, Georgia Tech at Georgia, Louisville at Kentucky, Clemson at LSU, Mississippi State at Minnesota, Missouri at Kansas, Oklahoma at Michigan, Ole Miss vs. Louisville (in Nashville), South Carolina at Clemson, Tennessee at Georgia Tech, Ohio State at Texas, Arizona State at Texas A&M, and NC State at Vanderbilt.
2026 SEC Football Schedules
- 2026 Alabama Football Schedule
- 2026 Arkansas Football Schedule
- 2026 Auburn Football Schedule
- 2026 Florida Football Schedule
- 2026 Georgia Football Schedule
- 2026 Kentucky Football Schedule
- 2026 LSU Football Schedule
- 2026 Mississippi State Football Schedule
- 2026 Missouri Football Schedule
- 2026 Oklahoma Football Schedule
- 2026 Ole Miss Football Schedule
- 2026 South Carolina Football Schedule
- 2026 Tennessee Football Schedule
- 2026 Texas Football Schedule
- 2026 Texas A&M Football Schedule
- 2026 Vanderbilt Football Schedule
2026 SEC Football Schedule
Saturday, Sept. 5, 2026
East Carolina at Alabama
North Alabama at Arkansas
Baylor vs. Auburn (Atlanta)
Florida Atlantic at Florida
Tennessee State at Georgia
Youngstown State at Kentucky
Clemson at LSU
Louisville vs. Ole Miss (Nashville)*
ULM at Mississippi State
Arkansas-Pine Bluff at Missouri
Texas-El Paso at Oklahoma
Kent State at South Carolina
Furman at Tennessee
Texas State at Texas
Missouri State at Texas A&M
Austin Peay at Vanderbilt
Saturday, Sept. 12, 2026
Arkansas at Utah
Southern Miss at Auburn
Campbell at Florida
Western Kentucky at Georgia
Alabama at Kentucky
Louisiana Tech at LSU
Charlotte at Ole Miss
Mississippi State at Minnesota
Missouri at Kansas
Oklahoma at Michigan
Towson at South Carolina
Tennessee at Georgia Tech
Ohio State at Texas
Arizona State at Texas A&M
Delaware at Vanderbilt
Saturday, Sept. 19, 2026
Florida State at Alabama
Georgia at Arkansas
Florida at Auburn
LSU at Ole Miss
Troy at Missouri
New Mexico at Oklahoma
Mississippi State at South Carolina
Kennesaw State at Tennessee
UTSA at Texas
Kentucky at Texas A&M
North Carolina State at Vanderbilt
Saturday, Sept. 26, 2026
South Carolina at Alabama
Tulsa at Arkansas
Vanderbilt at Auburn
Ole Miss at Florida
Oklahoma at Georgia
South Alabama at Kentucky
Texas A&M at LSU
Missouri at Mississippi State
Texas at Tennessee
Saturday, Oct. 3, 2026
Vanderbilt at Georgia
McNeese State at LSU
Alabama at Mississippi State
Florida at Missouri
Kentucky at South Carolina
Auburn at Tennessee
Arkansas at Texas A&M
Saturday, Oct. 10, 2026
Georgia at Alabama
Tennessee at Arkansas
South Carolina at Florida
LSU at Kentucky
Texas A&M at Missouri
Texas vs. Oklahoma (Dallas)
Ole Miss at Vanderbilt
Saturday, Oct. 17, 2026
Auburn at Georgia
Mississippi State at LSU
Missouri at Ole Miss
Kentucky at Oklahoma
Alabama at Tennessee
Florida at Texas
Citadel at Texas A&M
Arkansas at Vanderbilt
Saturday, Oct. 24, 2026
Texas A&M at Alabama
LSU at Auburn
Vanderbilt at Kentucky
Oklahoma at Mississippi State
Tennessee at South Carolina
Ole Miss at Texas
Saturday, Oct. 31, 2026
Missouri at Arkansas
Florida vs. Georgia (Atlanta)
Auburn at Ole Miss
South Carolina at Oklahoma
Mississippi State at Texas
Saturday, Nov. 7, 2026
Arkansas at Auburn
Oklahoma at Florida
Alabama at LSU
Georgia at Ole Miss
Vanderbilt at Mississippi State
Texas at Missouri
Texas A&M at South Carolina
Kentucky at Tennessee
Saturday, Nov. 14, 2026
South Carolina at Arkansas
Missouri at Georgia
Florida at Kentucky
Texas at LSU
Auburn at Mississippi State
Ole Miss at Oklahoma
Tennessee at Texas A&M
Alabama at Vanderbilt
Saturday, Nov. 21, 2026
Chattanooga at Alabama
Samford at Auburn
Vanderbilt at Florida
Wofford at Ole Miss
Tennessee Tech at Mississippi State
Kentucky at Missouri
Texas A&M at Oklahoma
Georgia at South Carolina
LSU at Tennessee
Arkansas at Texas
Friday, Nov. 27, 2026
Texas at Texas A&M
Saturday, Nov. 28, 2026
Auburn at Alabama
LSU at Arkansas
Florida at Florida State
Georgia Tech at Georgia
Louisville at Kentucky
Mississippi State at Ole Miss
Oklahoma at Missouri
South Carolina at Clemson
Tennessee at Vanderbilt