2026 NFL schedule release: All 32 team schedules

The 2026 NFL schedule is set for release Wednesday, and it kicks off on Wednesday, September 9 with the Super Bowl champion Seattle Seahawks hosting the New England Patriots.
NFL preseason football will begin with the 2026 NFL/Hall of Fame Game at Tom Benson Hall of Fame Stadium in Canton, Ohio. This years game pits the Carolina Panthers against the Arizona Cardinals on Thursday, August 6.
Below are the 2026 schedules for all 32 NFL teams. Click the links to view the full schedules, which include kickoff times, television and/or streaming, stadium info, and links to buy tickets.
2026 NFL team-by-team schedules
AFC EAST
09/13 – at Houston: 1pm, CBS
09/17 – Detroit (Thu): 8:15pm, AMZ
09/27 – LA Chargers: 1pm, FOX
10/04 – New England: 1pm, CBS
10/12 – at LA Rams (Mon): 8:15pm, ESPN/ABC
10/18 – at Las Vegas: 4:25pm, CBS
10/25 – BYE
11/01 – Baltimore: 1pm, CBS
11/09 – at Minnesota (Mon): 8:15pm, ESPN/ABC
11/15 – at NY Jets: 1pm, CBS
11/22 – Miami: 1pm, FOX
11/26 – Kansas City (Thu): 8:20pm, NBC
12/06 – at New England: 4:25pm, CBS
12/13 – at Green Bay: 8:20pm, NBC*
12/19 – Chicago (Sat): 8:20pm, CBS
12/25 – at Denver (Fri): 4:30pm, NETFLIX
01/03 – at Miami: 1pm, CBS
01/10 – NY Jets (or 01/09)
09/13 – at Las Vegas: 4:25pm, FOX
09/20 – at San Francisco: 4:25pm, FOX
09/27 – Kansas City: 1pm, CBS
10/04 – at Minnesota: 4:05pm, FOX
10/11 – Cincinnati: 1pm, FOX
10/18 – BYE
10/25 – at NY Jets: 1pm, CBS
11/01 – New England: 4:25pm, CBS
11/08 – Detroit: 1pm, FOX
11/15 – at Indianapolis: 1pm, CBS
11/22 – at Buffalo: 1pm, FOX
11/29 – NY Jets: 1pm, CBS
12/06 – at Denver: 4:05pm, FOX
12/13 – Chicago: 1pm, CBS
12/20 – at Green Bay: 1pm, FOX
12/27 – LA Chargers: 1pm, FOX
01/03 – Buffalo: 1pm, CBS
01/10 – at New England (or 01/09)
2026 New England Patriots Schedule
09/09 – at Seattle (Wed): 8:20pm, NBC
09/20 – Pittsburgh: 1pm, CBS
09/27 – at Jacksonville: 1pm, CBS
10/04 – at Buffalo: 1pm, CBS
10/11 – Las Vegas: 1pm, CBS
10/18 – NY Jets: 1pm, CBS
10/22 – at Chicago (Thu): 8:15pm, AMZ
11/01 – at Miami: 4:25pm, CBS
11/08 – Green Bay: 4:25pm, FOX
11/15 – Detroit (Munich): 9:30am, FOX
11/22 – BYE
11/29 – at LA Chargers: 8:20pm, NBC*
12/06 – Buffalo: 4:25pm, CBS
12/10 – Minnesota (Thu): 8:15pm, AMZ*
12/21 – at Kansas City (Mon): 8:15pm, ESPN/ABC*
12/27 – at NY Jets: 1pm, CBS
01/03 – Denver (or 01/02)
01/10 – Miami (or 01/09)
09/13 – at Tennessee: 1pm, CBS
09/20 – Green Bay: 1pm, FOX
09/27 – at Detroit: 1pm, FOX
10/04 – at Chicago: 1pm, FOX
10/11 – Cleveland: 1pm, CBS
10/18 – at New England: 1pm, CBS
10/25 – Miami: 1pm, CBS
11/01 – Las Vegas: 1pm, FOX
11/08 – at Kansas City: 1pm, CBS
11/15 – Buffalo: 1pm, CBS
11/22 – at LA Chargers: 4:05pm, FOX
11/29 – at Miami: 1pm, CBS
12/06 – BYE
12/13 – Denver: 1pm, CBS
12/20 – at Arizona: 4:05pm, FOX
12/27 – New England: 1pm, CBS
01/03 – Minnesota: 1pm, CBS
01/10 – at Buffalo (or 01/09)
AFC NORTH
2026 Baltimore Ravens Schedule
09/13 – at Indianapolis: 1pm, CBS
09/20 – New Orleans: 1pm, CBS
09/27 – Dallas (Rio de Janeiro): 4:25pm, CBS
10/04 – Tennessee: 1pm, CBS
10/11 – at Atlanta: 8:20pm, NBC*
10/18 – at Cleveland: 1pm, FOX
10/25 – Cincinnati: 1pm, CBS
11/01 – at Buffalo: 1pm, CBS
11/05 – Jacksonville (Thu): 8:15pm, AMZ
11/16 – LA Chargers (Mon): 8:15pm, ESPN
11/22 – at Carolina: 1pm, FOX
11/29 – at Houston: 1pm, CBS
12/06 – BYE
12/13 – Tampa Bay: 1pm, FOX
12/20 – at Pittsburgh: 1pm, CBS
12/27 – Cleveland: 1pm, CBS
12/31 – at Cincinnati (Thu): 8:15pm, AMZ*
01/10 – Pittsburgh (or 01/09)
2026 Cincinnati Bengals Schedule
09/13 – Tampa Bay: 1pm, FOX
09/20 – at Houston: 1pm, CBS
09/27 – at Pittsburgh: 1pm, CBS
10/04 – Jacksonville: 1pm, CBS
10/11 – at Miami: 1pm, FOX
10/18 – BYE
10/25 – at Baltimore: 1pm, CBS
11/01 – Tennessee: 1pm, CBS
11/08 – Atlanta (Madrid): 9:30am, NFLN
11/15 – Pittsburgh: 8:20pm, NBC*
11/23 – at Washington (Mon): 8:15pm, ESPN
11/29 – New Orleans: 1pm, CBS
12/06 – at Cleveland: 1pm, CBS
12/13 – Kansas City: 4:25pm, FOX
12/20 – at Carolina: 1pm, FOX
12/31 – Baltimore (Thu): 8:15pm, AMZ*
01/10 – Cleveland (or 01/09)
2026 Cleveland Browns Schedule
09/13 – at Jacksonville: 1pm, CBS
09/20 – at Tampa Bay: 1pm, CBS
09/27 – Carolina: 1pm, FOX
10/01 – Pittsburgh (Thu): 8:15pm, AMZ
10/11 – at NY Jets: 1pm, CBS
10/18 – Baltimore: 1pm, FOX
10/25 – at Tennessee: 1pm, CBS
11/01 – at Pittsburgh: 1pm, CBS
11/08 – at New Orleans: 1pm, CBS
11/15 – Houston: 1pm, FOX
11/22 – BYE
11/29 – Las Vegas: 1pm, FOX
12/06 – Cincinnati: 1pm, CBS
12/13 – Atlanta: 1pm, CBS
12/20 – at NY Giants: 1pm, CBS
12/27 – at Baltimore: 1pm, CBS
01/03 – Indianapolis: 1pm, FOX
01/10 – at Cincinnati (or 01/09)
2026 Pittsburgh Steelers Schedule
09/13 – Atlanta: 1pm, FOX
09/20 – at New England: 1pm, CBS
09/27 – Cincinnati: 1pm, CBS
10/01 – at Cleveland (Thu): 8:15pm, AMZ
10/11 – Indianapolis: 1pm, CBS
10/18 – at Tampa Bay: 1pm, CBS
10/25 – New Orleans (Paris): 9:30am, NFLN
11/01 – Cleveland: 1pm, CBS
11/08 – BYE
11/15 – at Cincinnati: 8:20pm, NBC*
11/22 – at Philadelphia: 4:25pm, CBS
11/27 – Denver (Fri): 3pm, AMZ
12/06 – Houston: 8:20pm, NBC*
12/14 – at Jacksonville (Mon): 8:15pm, ESPN*
12/20 – Baltimore: 1pm, CBS
01/03 – at Tennessee: 1pm, CBS
01/10 – at Baltimore (or 01/09)
AFC SOUTH
09/13 – Buffalo: 12pm, CBS
09/20 – Cincinnati: 12pm, CBS
09/27 – at Indianapolis: 12pm, CBS
10/04 – Dallas: 12pm, FOX
10/11 – at Tennessee: 12pm, CBS
10/18 – Jacksonville (Wembley): 8:30am, NFLN
10/25 – NY Giants: 12pm, FOX
11/01 – BYE
11/08 – at LA Chargers: 3:05pm, CBS
11/15 – at Cleveland: 12pm, FOX
11/19 – Indianapolis (Thu): 7:15pm, AMZ
11/29 – Baltimore: 12pm, CBS
12/06 – at Pittsburgh: 7:20pm, NBC*
12/13 – at Washington: 12pm, CBS
12/20 – Jacksonville: 12pm, CBS
12/24 – at Philadelphia (Thu): 7:15pm, AMZ*
01/04 – at Green Bay (Mon): 7:15pm, ESPN*
01/10 – Tennessee (or 01/09)
2026 Indianapolis Colts Schedule
09/13 – Baltimore: 1pm, CBS
09/20 – at Kansas City: 8:20pm, NBC
09/27 – Houston: 1pm, CBS
10/04 – Washington (Tottenham): 9:30am, NFLN
10/11 – at Pittsburgh: 1pm, CBS
10/18 – Tennessee: 1pm, FOX
10/25 – at Minnesota: 1pm, CBS
11/01 – at Jacksonville: 1pm, CBS
11/08 – Dallas: 1pm, FOX
11/15 – Miami: 1pm, CBS
11/19 – at Houston (Thu): 8:15pm, AMZ
11/29 – NY Giants: 1pm, FOX
12/06 – BYE
12/13 – at Philadelphia: 1pm, FOX
12/20 – at Tennessee: 1pm, CBS
01/03 – at Cleveland: 1pm, FOX
01/10 – Jacksonville (or 01/09)
2026 Jacksonville Jaguars Schedule
09/13 – Cleveland: 1pm, CBS
09/20 – at Denver: 4:05pm, CBS
09/27 – New England: 1pm, CBS
10/04 – at Cincinnati: 1pm, CBS
10/11 – Philadelphia (Tottenham): 9:30am, NFLN
10/18 – Houston (Wembley): 9:30am, NFLN
10/25 – BYE
11/01 – Indianapolis: 1pm, CBS
11/05 – at Baltimore (Thu): 8:15pm, AMZ
11/15 – at Tennessee: 1pm, FOX
11/22 – at NY Giants: 1pm, CBS
11/29 – Tennessee: 4:05pm, CBS
12/06 – at Chicago: 1pm, FOX
12/14 – Pittsburgh (Mon): 8:15pm, ESPN*
12/20 – at Houston: 1pm, CBS
12/27 – at Dallas: 8:20pm, NBC*
01/10 – at Indianapolis (or 01/09)
2026 Tennessee Titans Schedule
09/13 – NY Jets: 12pm, CBS
09/20 – Philadelphia: 12pm, FOX
09/27 – at NY Giants: 12pm, CBS
10/04 – at Baltimore: 12pm, CBS
10/11 – Houston: 12pm, CBS
10/18 – at Indianapolis: 12pm, FOX
10/25 – Cleveland: 12pm, CBS
11/01 – at Cincinnati: 12pm, CBS
11/08 – BYE
11/15 – Jacksonville: 12pm, FOX
11/22 – at Dallas: 12pm, FOX
11/29 – at Jacksonville: 3:05pm, CBS
12/06 – Washington: 12pm, CBS
12/13 – at Detroit: 12pm, FOX
12/20 – Indianapolis: 12pm, CBS
12/27 – at Las Vegas: 3:05pm, FOX
01/03 – Pittsburgh: 12pm, CBS
01/10 – at Houston (or 01/09)
AFC WEST
09/14 – at Kansas City (Mon): 6:15pm, ESPN/ABC
09/20 – Jacksonville: 2:05pm, CBS
09/27 – LA Rams: 6:20pm, NBC
10/04 – at San Francisco: 2:25pm, CBS
10/11 – at LA Chargers: 2:05pm, CBS
10/15 – Seattle (Thu): 6:15pm, AMZ
10/25 – at Arizona: 2:05pm, CBS
11/01 – Kansas City: 2:25pm, CBS
11/08 – at Carolina: 11am, CBS
11/15 – BYE
11/22 – Las Vegas: 2:25pm, CBS
11/27 – at Pittsburgh (Fri): 1pm, AMZ
12/06 – Miami: 2:05pm, FOX
12/13 – at NY Jets: 11am, CBS
12/20 – at Las Vegas: 2:25pm, CBS
12/25 – Buffalo (Fri): 2:30pm, NETFLIX
01/03 – at New England (or 01/02)
01/10 – LA Chargers (or 01/09)
2026 Kansas City Chiefs Schedule
09/14 – Denver (Mon): 7:15pm, ESPN/ABC
09/20 – Indianapolis: 7:20pm, NBC
09/27 – at Miami: 12pm, CBS
10/04 – at Las Vegas: 3:25pm, CBS
10/11 – BYE
10/18 – LA Chargers: 3:25pm, CBS
10/25 – at Seattle: 7:20pm, NBC*
11/01 – at Denver: 3:25pm, CBS
11/08 – NY Jets: 12pm, CBS
11/15 – at Atlanta: 12pm, CBS
11/22 – Arizona: 12pm, CBS
11/26 – at Buffalo (Thu): 7:20pm, NBC
12/03 – at LA Rams (Thu): 7:15pm, AMZ*
12/13 – at Cincinnati: 3:25pm, FOX
12/21 – New England (Mon): 7:15pm, ESPN/ABC*
12/27 – San Francisco: 3:25pm, CBS
01/03 – at LA Chargers (or 01/02)
01/10 – Las Vegas (or 01/09)
2026 Las Vegas Raiders Schedule
09/13 – Miami: 1:25pm, FOX
09/20 – at LA Chargers: 1:05pm, CBS
09/27 – at New Orleans: 1:25pm, CBS
10/04 – Kansas City: 1:25pm, CBS
10/11 – at New England: 10am, CBS
10/18 – Buffalo: 1:25pm, CBS
10/25 – LA Rams: 1:25pm, FOX
11/01 – at NY Jets: 10am, FOX
11/08 – at San Francisco: 1:05pm, CBS
11/15 – Seattle: 1:05pm, CBS
11/22 – at Denver: 1:25pm, CBS
11/29 – at CLeveland: 1pm, FOX
12/06 – BYE
12/13 – LA Chargers: 1:05pm, CBS
12/20 – Denver: 1:25pm, CBS
12/27 – Tennessee: 1:05pm, FOX
01/03 – at Arizona: 1:05pm, CBS
01/10 – at Kansas City (or 01/09)
2026 Los Angeles Chargers Schedule
09/13 – Arizona: 1:25pm, CBS
09/20 – Las Vegas: 1:05pm, CBS
09/27 – at Buffalo: 10am, FOX
10/04 – at Seattle: 1:25pm, CBS
10/11 – Denver: 1:05pm, CBS
10/18 – at Kansas City: 1:25pm, CBS
10/25 – BYE
11/01 – at LA Rams: 1:05pm, FOX
11/08 – Houston: 1:05pm, CBS
11/16 – at Baltimore (Mon): 5:15pm, ESPN
11/22 – NY Jets: 1:05pm, FOX
11/29 – New England: 5:20pm, NBC*
12/06 – at Tampa Bay: 10am, CBS
12/13 – at Las Vegas: 1:05pm, CBS
12/17 – San Francisco (Thu): 5:15pm, AMZ*
12/27 – at Miami: 10am, FOX
01/03 – Kansas City (or 01/02)
01/10 – at Denver (or 01/09)
NFC EAST
09/13 – at NY Giants: 7:20pm, NBC
09/20 – Washington: 3:25pm, FOX
09/27 – Baltimore (Rio de Janeiro): 3:25pm, CBS
10/04 – at Houston: 12pm, FOX
10/08 – Tampa Bay (Thu): 7:15pm, AMZ
10/18 – at Green Bay: 7:20pm, NBC
10/26 – at Philadelphia (Mon): 7:15pm, ESPN/ABC
11/01 – Arizona: 12pm, FOX
11/08 – at Indianapolis: 12pm, FOX
11/15 – San Francisco: 3:25pm, FOX
11/22 – Tennessee: 12pm, FOX
11/26 – Philadelphia (Thu): 3:30pm, FOX
12/07 – at Seattle (Mon): 7:15pm, ESPN/ABC*
12/13 – BYE
12/20 – at LA Rams: 3:25pm, CBS
12/27 – Jacksonville: 7:20pm, NBC*
01/03 – NY Giants: 12pm, FOX
01/10 – at Washington (or 01/09)
09/13 – Dallas: 8:20pm, NBC
09/21 – at LA Rams (Mon): 8:15pm, ESPN/ABC
09/27 – Tennessee: 1pm, CBS
10/04 – Arizona: 1pm, CBS
10/11 – at Washington: 1pm, FOX
10/18 – New Orleans: 1pm, FOX
10/25 – at Houston: 1pm, FOX
11/01 – BYE
11/08 – at Philadelphia: 1pm, FOX
11/12 – Washington (Thu): 8:15pm, AMZ
11/22 – Jacksonville: 1pm, CBS
11/29 – at Indianapolis: 1pm, FOX
12/06 – San Francisco: 1pm, FOX
12/13 – at Seattle: 4:25pm, FOX
12/20 – Cleveland: 1pm, CBS
12/28 – at Detroit (Mon): 8:15pm, ESPN*
01/03 – at Dallas: 1pm, FOX
01/10 – Philadelphia (or 01/09)
2026 Philadelphia Eagles Schedule
09/13 – Washington: 4:25pm, FOX
09/20 – at Tennessee: 1pm, FOX
09/28 – at Chicago (Mon): 8:15pm, ESPN/ABC
10/04 – LA Rams: 1pm, FOX
10/11 – Jacksonville (Tottenham): 9:30am, NFLN
10/18 – Carolina: 1pm, CBS
10/26 – Dallas (Mon): 8:15pm, ESPN/ABC
11/01 – at Washington: 8:20pm, NBC*
11/08 – NY Giants: 1pm, FOX
11/15 – BYE
11/22 – Pittsburgh: 4:25pm, CBS
11/26 – at Dallas (Thu): 4:30pm, FOX
12/06 – at Arizona: 4:05pm, FOX
12/13 – Indianapolis: 1pm, FOX
12/19 – Seattle (Sat): 5pm, FOX
12/24 – Houston (Thu): 8:15pm, AMZ*
01/03 – at San Francisco: 8:20pm, NBC*
01/10 – at NY Giants (or 01/09)
2026 Washington Commanders Schedule
09/13 – at Philadelphia: 4:25pm, FOX
09/20 – at Dallas: 4:25pm, FOX
09/27 – Seattle: 1pm, FOX
10/04 – Indianapolis (Tottenham): 9:30am, NFLN
10/11 – NY Giants: 1pm, FOX
10/19 – at San Francisco (Mon): 8:15pm, ESPN/ABC
10/26 – BYE
11/01 – Philadelphia: 8:20pm, NBC*
11/08 – LA Rams: 1pm, FOX
11/12 – at NY Giants (Thu): 8:15pm, AMZ
11/23 – Cincinnati (Mon): 8:15pm, ESPN
11/29 – at Arizona: 4:25pm, FOX
12/06 – at Tennessee: 1pm, CBS
12/13 – Houston: 1pm, CBS
12/20 – Atlanta: 1pm, FOX
12/27 – at Minnesota (or 01/26)
01/02 – at Jacksonville (or 01/01)
01/10 – Dallas (or 01/09)
NFC NORTH
09/13 – at Carolina: 12pm, FOX
09/20 – Minnesota: 12pm, FOX
09/28 – Philadelphia (Mon): 7:15pm, ESPN/ABC
10/04 – NY Jets: 12pm, FOX
10/11 – at Green Bay: 3:25pm, FOX
10/18 – at Atlanta: 12pm, FOX
10/22 – New England (Thu): 7:15pm, AMZ
11/02 – at Seattle (Mon): 7:15pm, ESPN
11/08 – Tampa Bay: 7:20pm, NBC
11/15 – BYE
11/22 – New Orleans: 12pm, FOX
11/26 – at Detroit (Thu): 12pm, CBS
12/06 – Jacksonville: 12pm, FOX
12/13 – at Miami: 12pm, CBS
12/19 – at Buffalo (Sat): 7:20pm, CBS
12/25 – Green Bay (Fri): 12pm, NETFLIX
01/03 – Detroit: 3:25pm, FOX
01/10 – at Minnesota (or 01/09)
09/13 – New Orleans: 1pm, FOX
09/17 – at Buffalo (Thu): 8:15pm, AMZ
09/27 – NY Jets: 1pm, FOX
10/04 – at Carolina: 8:20pm, NBC
10/11 – at Arizona: 4:25pm, FOX
10/18 – BYE
10/25 – Green Bay: 4:25pm, FOX
11/01 – Minnesota: 1pm, FOX
11/08 – at Miami: 1pm, FOX
11/15 – New England (Munich): 9:30am, FOX
11/22 – Tampa Bay: 1pm, CBS
11/26 – Chicago (Thu): 1pm, CBS
12/06 – at Atlanta: 1pm, CBS
12/13 – Tennessee: 1pm, FOX
12/20 – at Minnesota: 8:20pm, NBC
12/28 – NY Giants (Mon): 8:15pm, ESPN*
01/03 – at Chicago: 4:25pm, FOX
01/10 – at Green Bay (or 01/09)
2026 Green Bay Packers Schedule
09/13 – at Minnesota: 3:25pm, CBS
09/20 – at NY Jets: 12pm, FOX
09/24 – Atlanta (Thu): 7:15pm, AMZ
10/04 – at Tampa Bay: 12pm, FOX
10/11 – Chicago: 3:25pm, FOX
10/18 – Dallas: 7:20pm, NBC
10/25 – at Detroit: 3:25pm, FOX
10/29 – Carolina (Thu): 7:15pm, AMZ
11/08 – at New England: 3:25pm, FOX
11/15 – Minnesota: 12pm, FOX
11/22 – BYE
11/25 – at LA Rams (Wed): 7pm, Netflix
12/06 – at New Orleans: 12pm, FOX
12/13 – Buffalo: 7:20pm, NBC*
12/20 – Miami: 12pm, FOX
12/25 – at Chicago (Fri): 12pm, NETFLIX
01/04 – Houston (Mon): 7:15pm, ESPN*
01/10 – Detroit (or 01/09)
2026 Minnesota Vikings Schedule
09/13 – Green Bay: 3:25pm, CBS
09/20 – at Chicago: 12pm, FOX
09/27 – at Tampa Bay: 3:05pm, FOX
10/04 – Miami: 3:05pm, FOX
10/11 – at New Orleans: 12pm, FOX
10/18 – BYE
10/25 – Indianapolis: 12pm, CBS
11/01 – at Detroit: 12pm, FOX
11/09 – Buffalo (Mon): 7:15pm, ESPN/ABC
11/15 – at Green Bay: 12pm, FOX
11/22 – San Francisco (Mexico City): 7:20pm, NBC
11/29 – Atlanta: 12pm, FOX
12/06 – Carolina: 3:25pm, CBS
12/10 – at New England (Thu): 7:15pm, AMZ*
12/20 – Detroit: 7:20pm, NBC*
12/27 – Washington (or 12/26)
01/03 – at NY Jets: 12pm, CBS
01/10 – Chicago (or 01/09)
NFC SOUTH
09/13 – at Pittsburgh: 1pm, FOX
09/20 – Carolina: 1pm, FOX
09/24 – at Green Bay (Thu): 8:15pm, AMZ
10/05 – at New Orleans (Mon): 8:15pm, ESPN
10/11 – Baltimore: 8:20pm, NBC*
10/18 – Chicago: 1pm, FOX
10/25 – San Francisco: 1pm, FOX
11/01 – at Tampa Bay: 1pm, FOX
11/08 – Cincinnati (Madrid): 9:30am, NFLN
11/15 – Kansas City: 1pm, CBS
11/22 – BYE
11/29 – at Minnesota: 1pm, FOX
12/06 – Detroit: 1pm, CBS
12/13 – at Cleveland: 1pm, CBS
12/20 – at Washington: 1pm, FOX
12/27 – Tampa Bay (or 12/26)
01/03 – New Orleans: 1pm, FOX
01/10 – at Carolina (or 01/09)
2026 Carolina Panthers Schedule
09/13 – Chicago: 1pm, FOX
09/20 – at Atlanta: 1pm, FOX
09/27 – at Cleveland: 1pm, FOX
10/04 – Detroit: 8:20pm, NBC
10/11 – BYE
10/18 – at Philadelphia: 1pm, CBS
10/25 – Tampa Bay: 1pm, FOX
10/29 – at Green Bay (Thu): 8:15pm, AMZ
11/08 – Denver: 1pm, CBS
11/15 – at New Orleans: 1pm, FOX
11/22 – Baltimore: 1pm, FOX
11/30 – at Tampa Bay (Mon): 8:15pm, ESPN*
12/06 – at Minnesota: 4:25pm, CBS
12/13 – New Orleans: 1pm, CBS
12/20 – Cincinnati: 1pm, FOX
12/27 – at Pittsburgh (or 12/26)
01/03 – Seattle: 1pm, FOX
01/10 – Atlanta (or 01/09)
2026 New Orleans Saints Schedule
09/13 – at Detroit: 12pm, FOX
09/20 – at Baltimore: 12pm, CBS
09/27 – Las Vegas: 3:25pm, CBS
10/05 – Atlanta (Mon): 7:15pm, ESPN
10/11 – Minnesota: 12pm, FOX
10/18 – at NY Giants: 12pm, FOX
10/25 – Pittsburgh (Paris): 8:30am, NFLN
11/01 – BYE
11/08 – Cleveland: 12pm, CBS
11/15 – Carolina: 12pm, FOX
11/22 – at Chicago: 12pm, FOX
11/29 – at Cincinnati: 12pm, CBS
12/06 – Green Bay: 12pm, FOX
12/13 – at Carolina: 12pm, CBS
12/20 – at Tampa Bay: 12pm, FOX
12/27 – Arizona: 12pm, FOX
01/03 – at Atlanta: 12pm, FOX
01/10 – Tampa Bay (or 01/09)
2026 Tampa Bay Buccaneers Schedule
09/13 – at Cincinnati: 1pm, FOX
09/20 – Cleveland: 1pm, CBS
09/27 – Minnesota: 4:05pm, FOX
10/04 – Green Bay: 1pm, FOX
10/08 – at Dallas (Thu): 8:15pm, AMZ
10/18 – Pittsburgh: 1pm, CBS
10/25 – at Carolina: 1pm, FOX
11/01 – Atlanta: 1pm, FOX
11/08 – at Chicago: 8:20pm, NBC
11/15 – BYE
11/22 – at Detroit: 1pm, CBS
11/30 – Carolina (Mon): 8:15pm, ESPN*
12/06 – LA Chargers: 1pm, CBS
12/13 – at Baltimore: 1pm, FOX
12/20 – New Orleans: 1pm, FOX
12/27 – at Atlanta (or 12/26)
01/03 – LA Rams (or 01/02)
01/10 – at New Orleans (or 01/09)
NFC WEST
2026 Arizona Cardinals Schedule
09/13 – at LA Chargers: 4:25pm, CBS
09/20 – Seattle: 4:25pm, FOX
09/27 – at San Francisco: 4:05pm, FOX
10/04 – at NY Giants: 1pm, CBS
10/11 – Detroit: 4:25pm, FOX
10/18 – at LA Rams: 4:05pm, FOX
10/25 – Denver: 4:05pm, CBS
11/01 – at Dallas: 1pm, FOX
11/08 – at Seattle: 4:25pm, FOX
11/15 – LA Rams: 4:05pm, CBS
11/22 – at Kansas City: 1pm, CBS
11/29 – Washington: 4:25pm, FOX
12/06 – Philadelphia: 4:05pm, FOX
12/13 – BYE
12/20 – NY Jets: 4:05pm, FOX
12/27 – at New Orleans: 1pm, FOX
01/03 – Las Vegas: 4:05pm, CBS
01/10 – San Francisco (or 01/09)
2026 Los Angeles Rams Schedule
09/10 – San Francisco (Melbourne): 8:35pm, Netflix
09/21 – NY Giants (Mon): 8:15pm, ESPN/ABC
09/27 – at Denver: 8:20pm, NBC
10/04 – at Philadelphia: 1pm, FOX
10/12 – Buffalo (Mon): 8:15pm, ESPN/ABC
10/18 – Arizona: 4:05pm, FOX
10/25 – at Las Vegas: 4:25pm, FOX
11/01 – LA Chargers: 4:05pm, FOX
11/08 – at Washington: 1pm, FOX
11/15 – at Arizona: 4:05pm, CBS
11/22 – BYE
11/25 – Green Bay (Wed): 8pm, Netflix
12/03 – Kansas City (Thu): 8:15pm, AMZ*
12/13 – at San Francisco: 4:25pm, FOX
12/20 – Dallas: 4:25pm, CBS
12/25 – at Seattle (Fri): 8:15pm, FOX
01/03 – at Tampa Bay (or 01/09)
01/10 – Seattle (or 01/09)
2026 San Francisco 49ers Schedule
09/10 – LA Rams (Melbourne): 8:35pm, Netflix
09/20 – Miami: 4:25pm, FOX
09/27 – Arizona: 4:05pm, FOX
10/04 – Denver: 4:25pm, CBS
10/11 – at Seattle: 4:25pm, FOX
10/19 – Washington (Mon): 8:15pm, ESPN/ABC
10/25 – at Atlanta: 1pm, FOX
11/01 – BYE
11/08 – Las Vegas: 4:05pm, CBS
11/15 – at Dallas: 4:25pm, FOX
11/22 – Minnesota (Mexico City): 8:20pm, NBC
11/29 – Seattle: 4:25pm, FOX
12/06 – at NY Giants: 1pm, FOX
12/13 – LA Rams: 4:25pm, FOX
12/17 – at LA Chargers (Thu): 8:15pm, AMZ*
12/27 – at Kansas City: 4:25pm, CBS
01/03 – Philadelphia: 8:20pm, NBC*
01/10 – at Arizona (or 01/09)
2026 Seattle Seahawks Schedule
09/09 – New England (Wed): 8:20pm, NBC
09/20 – at Arizona: 4:25pm, FOX
09/27 – at Washington: 1pm, FOX
10/04 – LA Chargers: 4:25pm, CBS
10/11 – San Francisco: 4:25pm, FOX
10/15 – at Denver (Thu): 8:15pm, AMZ
10/25 – Kansas City: 8:20pm, NBC*
11/02 – Chicago (Mon): 8:15pm, ESPN
11/08 – Arizona: 4:25pm, FOX
11/15 – at Las Vegas: 4:05pm, CBS
11/22 – BYE
11/29 – at San Francisco: 4:25pm, FOX
12/07 – Dallas (Mon): 8:15pm, ESPN/ABC*
12/13 – NY Giants: 4:25pm, FOX
12/19 – at Philadelphia (Sat): 5pm, FOX
12/25 – LA Rams (Fri): 8:15pm, FOX
01/03 – at Carolina: 1pm, FOX
01/10 – at LA Rams (or 01/09)