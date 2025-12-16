2026 CAA football schedule announced

The 2026 Coastal Athletic Association (CAA) football schedule has been officially announced. Conference play begins on Thursday, Aug. 27 with Maine at Towson.
For the 2026 season, the CAA will consist of 13 football-playing members following the latest round of conference realignment. The Villanova Wildcats and William & Mary Tribe are each departing the CAA and moving their football programs to the Patriot League. Sacred Heart, who has been playing as a Football Championship Subdivision (FCS) Independent, joins the CAA next fall.
The complete roster of CAA football members in 2026 includes Bryant, Campbell, Elon, Hampton, Maine, Monmouth, New Hampshire, North Carolina A&T, Rhode Island, Sacred Heart, Stony Brook, Towson, and UAlbany.
CAA football teams will continue to play an eight-game conference schedule in 2026 with four home games and four road contests.
When building the schedule, pairing teams within the same geographic area was taken into consideration as well as preserving rivalry games. Limiting air travel to reduce costs was a priority.
24 previously unannounced non-conference matchups involving CAA teams were also revealed by the schedule release and are listed below:
Stony Brook at Delaware State – Aug. 27
Rhode Island at Merrimack – Aug. 28
Bryant at Stonehill – Aug. 29
Campbell at ETSU – Aug. 29
Monmouth at Tennessee Tech – Aug. 29
Morgan State at North Carolina A&T – Aug. 29
Lindenwood at Stony Brook – Sept. 3
Bryant at Army – Sept. 5
Elon at Davidson – Sept. 5
Stonehill at New Hampshire – Sept. 12
Hampton at Norfolk State – Sept. 19
UAlbany at Princeton – Sept. 26
Monmouth at Dartmouth – Sept. 26
Towson at Delaware State – Sept 26
Campbell at NC Central – Oct. 3
Howard at Hampton – Oct. 3 (Audi Field)
Wofford at Elon – Oct. 10
Stonehill at Sacred Heart – Oct. 10
Elon at Stanford – Oct. 17
Rhode Island at Yale – Oct. 17
New Hampshire at Merrimack – Oct. 24
Sacramento State at Maine – Nov. 7
Merrimack at Monmouth – Nov. 14
Sacred Heart at Merrimack – Nov. 21
2026 CAA Team Schedules
2026 CAA Football Schedule (Composite)
Thursday, Aug. 27
Maine at Towson
Stony Brook at Delaware State
Friday, Aug. 28
New Hampshire at UAlbany
Rhode Island at Merrimack
Saturday, Aug. 29
Bryant at Stonehill
Campbell at ETSU
Monmouth at Tennessee Tech
Morgan State at North Carolina A&T
Thursday, Sept. 3
Lindenwood at Stony Brook
UAlbany at Buffalo
Saturday, Sept. 5
Sacred Heart at Monmouth
Bryant at Army
Western Carolina at Campbell
Elon at Davidson
Hampton at Maryland
Maine at Appalachian State
New Hampshire at Syracuse
North Carolina A&T at Georgia State
Rhode Island at Temple
Towson at Navy
Saturday, Sept. 12
Bryant at Hampton
Elon at Rhode Island
UAlbany at LIU
Campbell at Florida
Merrimack at Maine
Monmouth at Western Michigan
Stonehill at New Hampshire
North Carolina A&T at NC Central
Sacred Heart at UMass
Stony Brook at Ball State
Towson at South Carolina
Saturday, Sept. 19
Monmouth at UAlbany
North Carolina A&T at Campbell
Sacred Heart at Elon
Rhode Island at Stony Brook
Princeton at Bryant
Hampton at Norfolk State
Maine at Boston College
Harvard at New Hampshire
Morgan State at Towson
Saturday, Sept. 26
Campbell at Hampton
Maine at Elon
New Hampshire at Sacred Heart
Rhode Island at North Carolina A&T
UAlbany at Princeton
Monmouth at Dartmouth
Stony Brook at Fordham
Towson at Delaware State
Saturday, Oct. 3
North Carolina A&T at Bryant
Elon at New Hampshire
Sacred Heart at Maine
Towson at Monmouth
Brown at Rhode Island
Campbell at NC Central
Delaware State at UAlbany
Howard at Hampton (Audi Field)
Saturday, Oct. 10
New Hampshire at North Carolina A&T
Stony Brook at Towson
Bryant at Brown
Wofford at Elon
Stonehill at Sacred Heart
Saturday, Oct. 17
UAlbany at Stony Brook
Bryant at Maine
Towson at Campbell
Hampton at Sacred Heart
Monmouth at New Hampshire
Elon at Stanford
Norfolk State at North Carolina A&T
Rhode Island at Yale
Saturday, Oct. 24
UAlbany at Rhode Island
Stony Brook at Bryant
Campbell at Maine
Monmouth at Hampton
New Hampshire at Merrimack
Saturday, Oct. 31
Campbell at UAlbany
Bryant at Monmouth
Elon at North Carolina A&T
Hampton at Towson
Maine at Rhode Island
Sacred Heart at Stony Brook
Saturday, Nov. 7
UAlbany at Bryant
Stony Brook at Campbell
Hampton at Elon
North Carolina A&T at Monmouth
Rhode Island at New Hampshire
Towson at Sacred Heart
Sacramento State at Maine
Saturday, Nov. 14
Maine at UAlbany
Bryant at Sacred Heart
Campbell at Elon
North Carolina A&T at Hampton
Stony Brook at New Hampshire
Towson at Rhode Island
Merrimack at Monmouth
Saturday, Nov. 21
UAlbany at North Carolina A&T
Rhode Island at Bryant
Monmouth at Campbell
Elon at Towson
Hampton at Stony Brook
New Hampshire at Maine
Sacred Heart at Merrimack
